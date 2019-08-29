Bị đồn là 'con giáp thứ 13', Phương Thanh khẳng định hai mẹ con được nhà nội thừa nhận, tiết lộ chồng suýt vô sinh

Hậu trường 29/08/2019 15:47

Ca sĩ Phương Thanh đăng ảnh tại đám tang bố con gái cách đây 3 năm đập tan tin đồn là "con giáp thứ 13". Cô cho rằng có người ghen ghét tung tin thất thiệt.

Ít ngày trước, ca sĩ Phương Thanh đăng tải dòng tâm sự viết về bố con gái tròn 3 năm ngày mất. Cô còn chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi về bố bé Gà. Tuy nhiên, một số người lại thêu dệt lên câu chuyện nữ ca sĩ là "con giáp thứ 13" chen ngang phá đám hạnh phúc gia đình bố con gái.

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Nữ ca sĩ công khai ảnh hiếm bên bố con gái trong ngày xả tang - Ảnh: FB

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Có người bịa chuyện nữ ca sĩ là 'tiểu tam' chen ngang gia đình người khác - Ảnh: FB

Trước những tin đồn không hay, bà mẹ đơn thân vừa bức xúc lên tiếng. Phương Thanh đăng tải loạt ảnh cùng con gái dự đám tang bố và khẳng định hai mẹ con cô là danh chính ngôn thuận và được gia đình bên nội thừa nhận.

Cô lên tiếng: "Con gái Chanh và Chanh chính thức được bên nội bố Gà công nhận, không phải cái danh 'con giáp thứ 13' hay vợ nhỏ, do sự ghen tuông phá bĩnh mà gán ghép cho Chanh.

Chanh cũng không tự may áo tang tự mặc để diễn xuất trước công chúng. Mặc áo tang bằng ân tình con người với nhau đàng hoàng - dành cho người đã mất ít ra cũng là một gia đình. Con gái Chanh là duy nhất con của ông Cường về ra mắt cả dòng họ bên nội.

Đám tang ông nội - bà nội - bố cháu Gà chỉ duy nhất Gà đeo tang có bên nội chứng giám. Có cả clip anh em họ hàng cần thiết nếu muốn phá nữa Chanh sẽ đăng tiếp".

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Bị đồn không dám dẫn con gái về và lén may áo tang mặc...
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... Phương Thanh tung ảnh làm rõ mọi việc - Ảnh: FB

Không chỉ khẳng định chuyện chồng chỉ có một người con duy nhất, Phương Thanh còn tiết lộ anh từng suýt bị vô sinh.

"Bố Gà nói thật rất khó có con nói thật xém vô sinh, may ra được đúng mỗi em Gà. Nói vậy là biết có lý do. Từ khi có tang ông bà nội và bố cháu, Chanh không thấy và chưa bao giờ thấy có bất cứ người phụ nữ nào ra mặt công khai nhận là vợ lớn và con của ông Cường.

Nếu bố Gà có con thêm bên ngoài với người đàn bà nào khác Chanh nghĩ cũng nên công khai ngay lúc này rồi về ra mắt cho bên nội vui luôn, các bác bên nội rất tốt và tình cảm. Chanh ủng hộ luôn để cho người ra đi nơi chín suối được nhẹ nghiệp.

Chứ đồn Chanh điều gì phải có bằng chứng công khai không được lén đâm sau lưng, nói luôn là không làm tổn hại uy tín Chanh được đâu.

Còn giỗ 3 năm của bố cháu ai cấm được Chanh không được viết bất cứ gì trên Facebook. Danh chính ngôn thuận khi cần nói gì Chanh luôn công khai trên Facebook mà. Nói ít hay nhiều Chanh là người quyết", cô viết.

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Con gái Phương Thanh - bé Gà vui vẻ ngồi cạnh anh chị em họ hàng bên nội trong ngày giỗ người thân - Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cho rằng có người cố ý phá đám nên tung tin thất thiệt: "Khi đọc bình luận trên mạng, Chanh cứ nghĩ có ai đó đang ghen ngược sân hận với Chanh rồi bình luận phá Chanh.

Hãy bỏ qua hết đi vì người ta cũng đã mất, dù gì cũng qua hết rồi. Đừng ngâm trong lòng sự trả thù Chanh bằng cách bôi nhọ trên mạng".

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