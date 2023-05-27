Bị đồn đoán hẹn hò với Vinh Râu, một hotgirl đình đám đanh thép phản hồi

Gần đây, dân mạng liên tục ''đẩy thuyền'' một hotgirl đình đám với Vinh Râu khiến cô bức xúc lên tiếng đính chính tin đồn.

Ribi Sachi là thành viên nữ của “nhóm hài tỉ views” FAPTV. Sở hữu nhan sắc đáng yêu với gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, Ribi Sachi thường đảm nhận vai diễn hot girl trung học trong các series hài của FAPTV… Nữ diễn viên xinh đẹp Ribi Sachi Vẻ ngoài đánh lừa thị giác cộng thêm hóa thân trong những bộ đồng phục học sinh nên nhiều khán giả từ lâu vẫn nhận định nữ diễn viên chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Trên thực tế, Ribi Sachi sinh năm 1990 và hiện tại cô nàng đã 33 tuổi.

Ngoại hình đáng yêu của cô nàng khiến nhiều người không tin cô đã ngoài 30 Ngoài "gia tài" là... vô số video, những phim ngắn đóng cùng các thành viên FAPtv thu hút lượt xem "khủng" trên YouTube, Ribi Sachi còn hớp hồn người xem khi tham gia diễn xuất trong nhiều MV của các ca sĩ nổi tiếng. Có thể như các MV: Con gái thời nay (của ca sĩ Lý Hải), Tọa độ tình yêu (Soobin Hoàng Sơn), Điều anh biết (Chi Dân),... Ribi Sachi tham gia đóng MV cho nhiều ca sĩ nổi tiếng Những tưởng với thành công trong nghề diễn xuất như thế, hot girl người Gia Lai được xuất thân từ một diễn viên được học hành, đào tạo bài bản, tuy nhiên thực tế, cô nàng này lại là... "diễn viên tay ngang". Cô nàng tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, chuyên ngành quản lý Giáo dục. Thế nhưng "nghề đã chọn người'' hiện giờ cô nàng được biêt đến với vai trò diễn viên.

Ribi Sachi từng Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, chuyên ngành quản lý Giáo dục. Mới đây nhất, cô nàng bất ngờ được dân tình "đẩy thuyền" với Vinh Râu. Theo đó, người hâm mộ viết: "Chị cua anh Vinh Râu đi, chắc chắn sẽ hạnh phúc". Ngay lập tức, hotgirl đã trả lời lại: "Có ai đi yêu anh em trong nhà không?" . Có thể thấy, Ribi Sachi khẳng định cả hai chỉ là anh em và hoàn toàn không có chuyện yêu đương. Ribi Sachi từ chối ''đẩy thuyền'' với Vinh Râu từ một người hâm mộ Ribi Sachi và Vinh Râu thân thiết trong công việc lẫn ngoài đời, cô khẳng đinh cả hai coi nhau như anh em trong nhà Bên cạnh đó, Ribi Sachi cũng được người hâm mộ dành sự quan tâm đến chuyện đời tư bởi trong 4 thành viên trụ cột, cô là người kín tiếng nhất. Nhiều năm qua, nữ diễn viên chưa tiết lộ chuyện tình cảm cũng như chia sẻ về bạn trai. Cô nàng khá kín tiếng trong chuyện yêu đương và rất hăng hái hoạt động diễn xuất

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