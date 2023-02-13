Bị chỉ trích vì nợ nần mà vẫn ăn diện sang chảnh, Dương Cẩm Lynh lên tiếng đáp trả

Hậu trường 13/02/2023 15:32

Dương Cẩm Lynh cho biết dù đang nợ nần nhưng vì là một người của công chúng nên cô vẫn ăn mặc chỉnh chu, thể hiện phong thái tốt nhất của mình trước mặt khán giả.

Thời gian qua, câu chuyện nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh thừa nhận nợ nần lên đến 6 tỷ đồng vì làm ăn thua lỗ khiến khán giả không khỏi chú ý. Thậm chí, mỹ nhân này còn bị một trong số những người cho vay tìm đến tận cửa nhà và quay clip bóc phốt.

Bị chỉ trích vì nợ nần mà vẫn ăn diện sang chảnh, Dương Cẩm Lynh lên tiếng đáp trả - Ảnh 1

May mắn cô được người hâm mộ và bạn bè động viên, ủng hộ mua hàng online, cộng thêm thu nhập từ việc chạy show đã nhanh chóng trả xong khoản tiền cho người tung video đòi nợ. Sau lùm xùm không hay, mỹ nhân sinh năm 1982 cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc, không còn suy sụp như những ngày đầu mới bị phơi bày chuyện nợ nần.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh đã đăng tải những khoảnh khắc đời thường của mình lên mạng xã hội. Qua ảnh có thể thấy, cô vẫn giữ hình ảnh chỉn chu, ăn mặc hút mắt với bộ trang phục tone trắng thanh lịch. Đặc biệt, cô còn gây chú ý khi mang theo túi xách hàng hiệu đắt đỏ của nhà Christian Dior. Mẫu túi này đang được rất nhiều sao Việt yêu thích, có giá gần trăm triệu đồng.

Bị chỉ trích vì nợ nần mà vẫn ăn diện sang chảnh, Dương Cẩm Lynh lên tiếng đáp trả - Ảnh 2

Việc Dương Cẩm Lynh khoe túi hiệu trong khi vẫn đang vướng nợ nần đã gây ra ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, cô vẫn đang nợ khoản tiền khá lớn, lại làm mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ nên việc chạy theo đồ hiệu là không hợp lý.

Đối mặt với vấn đề này, Dương Cẩm Lynh khẳng định cô đã bán gần hết các món đồ hàng hiệu, chỉ giữ lại một số để phục vụ cho công việc: "Lynh là nghệ sĩ nên người ta sẽ phán xét và tất cả những gì của mình người ta sẽ bình phẩm. Nhưng Lynh nghĩ chuyện ở ngoài đời, còn có những người thiếu nợ hơn Lynh nữa, hơn Lynh rất nhiều nhưng liệu người ta có bị áp lực và bị phán xét như mình không".

Bị chỉ trích vì nợ nần mà vẫn ăn diện sang chảnh, Dương Cẩm Lynh lên tiếng đáp trả - Ảnh 3

Cô cũng cho biết bản thân đã bán gần hết số hàng hiệu của bản thân: "Có thể là hồi xưa Lynh cũng sẽ không thiếu thứ gì nhưng mà những cái đó đã qua đi hết rồi. Lynh đã nhiều lần thanh lý và Lynh cũng cảm thấy những thứ đó không cần với mình nữa".

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