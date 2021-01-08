Bị chỉ trích vì động viên Hoàng Anh giữa ồn ào ly hôn, MC Cát Tường đáp trả cực gay gắt

MC Cát Tường là một trong số rất nhiều đồng nghiệp vào động viên diễn viên Hoàng Anh giữa ồn ào ly hôn.

Sau thời gian im lặng, ngày 6/1, diễn viên Hoàng Anh viết tâm thư dài công khai góc khuất hôn nhân. Anh nói rõ nguyên nhân ly hôn là vì vợ cũ ghen tuông, đánh con vô cớ, hỗn hào, không biết quán xuyến việc nhà... Hoàng Anh cho biết, bản thân bỏ nhà ra đi cũng vì không chịu đựng thêm được nữa.

Ly hôn vợ Việt kiều, Hoàng Anh bị tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, thiếu trách nhiệm với con - Ảnh: Internet

Giữa lúc nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" vướng bê bối hôn nhân, nhiều đồng nghiệp đã vào động viên. Tuy nhiên, các nghệ sĩ bất ngờ vấp phải nhiều bình luận chỉ trích từ dân mạng.

Trong đó đáng chú ý nhất là phản ứng của MC Cát Tường. Cụ thể dưới bài đăng của Hoàng Anh, nữ nghệ sĩ vào động viên đàn em: "Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh... Cố lên em". Dù đã cân nhắc từng câu chữ nhưng cô vẫn không thoát khỏi thị phi. Cát Tường nhận về không ít bình luận chỉ trích.

MC Cát Tường gay gắt đáp trả - Ảnh: Internet

Trước những lời nói không hay của dân mạng, bà mẹ đơn thân gay gắt: "Mấy bạn ơi đọc kỹ bình luận của tôi nha. Tôi nói mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, đèn nhà ai nấy sáng... Tôi không biết chuyện nhà người ta. Tôi chưa bao giờ là một người bình luận hay phát biểu linh tinh.

Còn 'cố lên em'... là lời động viên cho một đứa em đồng nghiệp mà tôi quen biết khi gia đình nó gặp sự cố. Nếu quen hoặc tôi biết vợ Hoàng Anh, tôi cũng sẽ vào nhắn tin như vậy. Mấy bạn bớt tạo nghiệp!".

Không chỉ Cát Tường, nhiều nghệ sĩ như Hùng Thuận, Hồng Vân, Lê Bê La, Tuyền Mập... cũng nhận về vô số bình luận tiêu cực khi động viên đồng nghiệp.

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