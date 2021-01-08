Sau hơn 2 tháng ly hôn, Lệ Quyên lần đầu nói thật về quan hệ với chồng cũ và chuyện chăm con

Hậu trường 08/01/2021 10:27

Ca sĩ Lệ Quyên được xem là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của làng giải trí Việt ly hôn trong văn minh và êm đẹp.

Chuyện ly hôn của ca sĩ Lệ Quyêndoanh nhân Đức Huy khiến dư luận xôn xao thời gian qua. Một thời gian ngắn sau khi xác nhận "đường ai nấy đi", cặp đôi nhanh chóng tìm được niềm vui mới.

Trong khi Lệ Quyên vướng ồn ào tình ái với người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu thì doanh nhân Đức Huy cũng công khai ảnh tình tứ bên người đẹp kém 27 tuổi Cẩm Đan. Vì điều này mà công chúng càng thêm tò mò về mối quan hệ của cặp đôi sau khi chia tay.

le quyen va duc huy
Doanh nhân Đức Huy công khai ảnh thân mật bên người đẹp kém 27 tuổi Cẩm Đan - Ảnh: Internet
le quyen va duc huy 1
Lệ Quyên khoe ảnh đón năm mới bên 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Tối 7/1, có mặt tại sự kiện âm nhạc của mình, "nữ hoàng phòng trà" bất ngờ chia sẻ về chồng cũ Đức Huy sau hơn 2 tháng chính thức xác nhận ly hôn.

Không tỏ ra lúng túng khi nhận được câu hỏi của truyền thông về chồng cũ, giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" vô cùng bình thản. Cô cho biết vẫn giữ quan hệ vui vẻ với doanh nhân Đức Huy. Thậm chí, Lệ Quyên còn dành nhiều lời tốt đẹp để khen người cũ.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Chúng tôi vẫn bình thường, vui vẻ, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tôi lan tỏa sự bình thản cho anh ấy. Anh ấy cũng là người đàng hoàng, hiền lành. Chúng tôi vẫn trao đổi như cũ để cùng nuôi dạy con".

le quyen va duc huy 2
Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nuôi dạy con trai - Ảnh: Internet

Trước khi hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy được ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2010, 1 năm sau họ tổ chức hôn lễ. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên lên tiếng xác nhận hôn nhân đổ vỡ khi đã có 1 con trai chung.

Bị netizen nghi "dao kéo" chiếc mũi giả trân, Minh Hằng thề độc ngay thay cho lời đáp trả

Bị netizen nghi "dao kéo" chiếc mũi giả trân, Minh Hằng thề độc ngay thay cho lời đáp trả

Phản ứng của Minh Hằng trước câu "bóc phốt" của fan làm netizen đặc biệt.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên doanh nhân Đức Huy chồng cũ Lệ Quyên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 57 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026