Sau hơn 2 tháng ly hôn, Lệ Quyên lần đầu nói thật về quan hệ với chồng cũ và chuyện chăm con

Ca sĩ Lệ Quyên được xem là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của làng giải trí Việt ly hôn trong văn minh và êm đẹp.

Chuyện ly hôn của ca sĩ Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy khiến dư luận xôn xao thời gian qua. Một thời gian ngắn sau khi xác nhận "đường ai nấy đi", cặp đôi nhanh chóng tìm được niềm vui mới.

Trong khi Lệ Quyên vướng ồn ào tình ái với người mẫu trẻ Lâm Bảo Châu thì doanh nhân Đức Huy cũng công khai ảnh tình tứ bên người đẹp kém 27 tuổi Cẩm Đan. Vì điều này mà công chúng càng thêm tò mò về mối quan hệ của cặp đôi sau khi chia tay.

Doanh nhân Đức Huy công khai ảnh thân mật bên người đẹp kém 27 tuổi Cẩm Đan - Ảnh: Internet

Lệ Quyên khoe ảnh đón năm mới bên 'tình trẻ' Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Tối 7/1, có mặt tại sự kiện âm nhạc của mình, "nữ hoàng phòng trà" bất ngờ chia sẻ về chồng cũ Đức Huy sau hơn 2 tháng chính thức xác nhận ly hôn.

Không tỏ ra lúng túng khi nhận được câu hỏi của truyền thông về chồng cũ, giọng ca "Sầu tím thiệp hồng" vô cùng bình thản. Cô cho biết vẫn giữ quan hệ vui vẻ với doanh nhân Đức Huy. Thậm chí, Lệ Quyên còn dành nhiều lời tốt đẹp để khen người cũ.

Nữ ca sĩ bày tỏ: "Chúng tôi vẫn bình thường, vui vẻ, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tôi lan tỏa sự bình thản cho anh ấy. Anh ấy cũng là người đàng hoàng, hiền lành. Chúng tôi vẫn trao đổi như cũ để cùng nuôi dạy con".

Hậu ly hôn, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng nuôi dạy con trai - Ảnh: Internet

Trước khi hôn nhân đổ vỡ, Lệ Quyên và doanh nhân Đức Huy được ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2010, 1 năm sau họ tổ chức hôn lễ. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên lên tiếng xác nhận hôn nhân đổ vỡ khi đã có 1 con trai chung.

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