Bị chê mập, già nua, danh ca Hương Lan bất ngờ trở lại với nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm khó cưỡng

Sau nhiều năm hoạt động ca hát ở nước ngoài, thời gian gần đây, Hương Lan quay về nước và có nhiều hoạt động cống hiến cho nền âm nhạc của quê nhà.

Vẫn giữ được chất giọng ngọt ngào, sâu lắng đi vào lòng người nhưng ở tuổi làm mẹ, làm bà, một số khán giả tỏ ra thất vọng vì nữ ca sĩ không còn giữ được vẻ trẻ trung và duyên dáng như ngày xưa. Bên cạnh những nhận xét không hay, nhiều người bày tỏ sự cảm thông vì với một phụ nữ ở tuổi 60 thì những vết hằn của thời gian hiện rõ lên gương mặt là điều dễ hiểu. Và những điểm nhỏ này không làm mất đi sự mến mộ của khán giả với giọng hát của Hương Lan.