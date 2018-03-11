Dạo phố đêm cùng chồng, danh ca Hương Lan khiến người hâm mộ choáng vì nhan sắc

Dấu vết của thời gian đã in hằn trên gương mặt của danh ca Hương Lan nhưng điều này không làm giảm đi sự mến mộ của khán giả.

Hương Lan là ca sĩ được đánh giá cao cả khi hoạt động ở hải ngoại lẫn trong nước. Nữ ca sĩ đình đám một thời được nhiều khán giả yêu mến khi sở hữu giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành”.

Hiện tại ở tuổi 62, Hương Lan vẫn khiến không ít trái tim "tan chảy" bởi giọng hát sâu lắng và đầy cảm xúc. Tuy nhiên, có thể thấy nữ danh ca không còn xinh đẹp, trẻ trung như xưa.

Với giọng ca ngọt ngào cùng nhan sắc xinh đẹp, danh ca Hương Lan từng làm nhiều trái tim thổn thức - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Hương Lan khiến nhiều người bất ngờ về nhan sắc hiện tại khi chia sẻ hình ảnh đi ăn cùng ông xã tại TP.HCM.

Dấu hiệu của tuổi già đã hội đủ trên gương mặt của mỹ nhân một thời - Ảnh: FBNV

“...Sài Gòn cuối tuần đông vui và nhộn nhịp ... ít khi Hương Lan được hưởng cuối tuần vui như vậy! Cả nhà trò chuyện, vui cười, trong lòng thiệt là bình yên và hạnh phúc. Chúc mọi người cũng có những ngày cuối tuần vui và hạnh phúc", dòng trạng thái vui vẻ của nữ ca sĩ.

Ở tuổi ngoài 60, nữ danh ca vẫn tự tin diện áo dài truyền thống nền nã, đằm thắm. Tuy nhiên, cô vẫn không giấu được những dấu vết vô tình của thời gian. Những nếp nhăn ở khóe mắt, gò má, thân hình đầy đặn, ngấn mỡ là điều người phụ nữ ở tuổi làm mẹ, làm bà nào cũng phải trải qua. Song điều này không làm giảm đi sự mến mộ của đông đảo khán giả với Hương Lan.

Hương Lan hạnh phúc tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng dù nhan sắc đã phai theo thời gian - Ảnh: FBNV

Hương Lan lần đầu tiết lộ lý do không nhận lời làm giám khảo gameshow Giọng ca "Bông bí vàng" thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình trước thắc mắc vì sao không nhận lời "cầm cân nảy mực" ở bất kỳ cuộc thi âm nhạc nào.

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