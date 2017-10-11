Nghệ sĩ Chí Tâm lần đầu trải lòng về cuộc hôn nhân 7 năm cùng danh ca Hương Lan

Sau khi kết hôn với danh ca Hương Lan, ông sang Pháp định cư, sau đó chuyển sang Mỹ sống đến nay. Những năm gần đây, nam nghệ sĩ thi thoảng có về nước thăm người thân và tham gia chương trình Vầng trăng cổ nhạc.

Nghệ sĩ cải lương Chí Tâm sở hữu giọng hát ngọt ngào, tình cảm. Ông từng gây sốt phòng vé cải lương với nhiều vở diễn, đặc biệt là vở Lan và Điệp.

Mới đây, khi về nước tham gia một chương trình từ thiện, nam nghệ sĩ có dịp chia sẻ về sự nghiệp và chuyện tình yêu với danh ca Hương Lan.

Khi cùng về đoàn hát Kim Chung những năm 1974, nghệ sĩ Chí Tâm và danh ca Hương Lan diễn chung nhiều vở diễn khiến tình cảm nảy sinh và phát triển theo thời gian.

Cặp đôi nghệ sĩ quyết định tổ chức lễ cưới, sau đó cả hai cùng sang Pháp định cư, lúc này họ đã có với nhau đứa con đầu lòng. Sau khi sang Pháp, danh ca Hương Lan và ông xã vui mừng chào đón người con trai thứ 2. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, đến năm 1982, cặp đôi chính thức chia tay.

Theo Dân Việt, nghệ sĩ Chí Tâm nói một cách nhẹ nhàng, cuộc hôn nhân của ông chỉ kéo dài một thời gian ngắn sau đó kết thúc là vì lúc đó cả hai còn quá trẻ chưa thực sự cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ cho nhau, tuy chia tay nhưng không ai oán trách ai.

Ông cho biết thêm, sau khi chia tay, Hương Lan đưa hai con sang Mỹ. Ông vẫn ở lại Pháp sống những ngày đau khổ, dằn vặt và khủng hoảng tinh thần nhưng bản thân vẫn cố gắng gượng.

Trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, hiện ông và vợ cũ đã có thể nói chuyện, tâm sự như hai người bạn. Thỉnh thoảng, ông còn sang Mỹ để thăm 2 con.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng trải lòng về cuộc hôn nhân thứ hai. Thất bại ở cuộc hôn nhân đầu tiên, ông đi thêm bước nữa với một phụ nữ tại Việt Nam, sau đó đưa vợ sang Mỹ định cư và sinh được ba người con gái.

Ông nói một cách vui vẻ, hiện cả năm người con đều đã gặp và rất thương yêu nhau. Nghệ sĩ Chí Tâm chia sẻ, ông rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.