Bị chê kém sắc nhưng vợ cũ Chi Bảo lại sở hữu thứ mà nhiều chị em phải ghen tỵ

Nhận về những lời chê bai nhan sắc từ cư dân mạng, Hồng Loan – vợ cũ Chi Bảo vẫn tự tin khoe vẻ đẹp hình thể khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.
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Mới đây, nhan sắc của người yêu mới và vợ cũ Chi Bảo bất ngờ được đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều cư dân mạng cho rằng Hồng Loan – vợ cũ nam diễn viên có phần già nua và kém sắc hơn hẳn tình mới khi đứng chung khung hình. Thậm chí, một số khán giả còn ám chỉ Chi Bảo bỏ vợ để chạy theo người yêu trẻ đẹp.
Trước những phản ứng tiêu cực này từ công chúng, diễn viên Chi Bảo đã lên tiếng nói về mối quan hệ tốt đẹp của anh và vợ cũ. Đồng thời, anh khuyên mọi người nên học cách hiểu và yêu thương người khác nhiều hơn thay vì làm tổn thương họ.
Về phía Hồng Loan, cô dường như chẳng mấy để tâm đến những bình luận so sánh nhan sắc của cư dân mạng. Mới đây, cô bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh đầy khỏe khoắn với cơ bụng săn chắc trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chúc cả nhà một tuần mới thật nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực hen”.
Qua những hình ảnh chia sẻ, Hồng Loan khiến nhiều người trầm trồ trước thân hình cân đối và cơ bụng săn chắc. Được biết, cô là người rất đam mê thể thao. Cô đã theo đuổi bộ môn yoga suốt hàng chục năm.
Chẳng cần đôi co trên mạng xã hội, động thái này của Hồng Loan được cho như một lời đáp trả đầy văn minh. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thân hình thon gọn của vợ cũ Chi Bảo: “Ước gì bụng chị là bụng em”, “Mình tập hoài mà không được vầy”…