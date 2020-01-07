Bị chê kém sắc nhưng vợ cũ Chi Bảo lại sở hữu thứ mà nhiều chị em phải ghen tỵ

Hậu trường 07/01/2020 17:41

Nhận về những lời chê bai nhan sắc từ cư dân mạng, Hồng Loan – vợ cũ Chi Bảo vẫn tự tin khoe vẻ đẹp hình thể khiến nhiều chị em ngưỡng mộ.

Mới đây, nhan sắc của người yêu mới và vợ cũ Chi Bảo bất ngờ được đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều cư dân mạng cho rằng Hồng Loan – vợ cũ nam diễn viên có phần già nua và kém sắc hơn hẳn tình mới khi đứng chung khung hình. Thậm chí, một số khán giả còn ám chỉ Chi Bảo bỏ vợ để chạy theo người yêu trẻ đẹp.

vo cu chi bao 1

Vợ cũ Chi Bảo bị dân mạng chê không biết chăm chút ngoại hình và có dấu hiệu lão hóa sớm – Ảnh: FB

Trước những phản ứng tiêu cực này từ công chúng, diễn viên Chi Bảo đã lên tiếng nói về mối quan hệ tốt đẹp của anh và vợ cũ. Đồng thời, anh khuyên mọi người nên học cách hiểu và yêu thương người khác nhiều hơn thay vì làm tổn thương họ.

vo cu chi bao 2
Chi Bảo và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau ly hôn - Ảnh: FB

Về phía Hồng Loan, cô dường như chẳng mấy để tâm đến những bình luận so sánh nhan sắc của cư dân mạng. Mới đây, cô bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh đầy khỏe khoắn với cơ bụng săn chắc trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chúc cả nhà một tuần mới thật nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực hen”.

vo cu chi bao 3
Bài đăng của vợ cũ Chi Bảo - Ảnh: FB
vo cu chi bao 4
Cơ bụng khiến nhiều chị em ghen tỵ của Hồng Loan - Ảnh: Internet

vo cu chi bao 5

vo cu chi bao 6
Hồng Loan rất chăm chỉ luyện tập để giữ dáng - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh chia sẻ, Hồng Loan khiến nhiều người trầm trồ trước thân hình cân đối và cơ bụng săn chắc. Được biết, cô là người rất đam mê thể thao. Cô đã theo đuổi bộ môn yoga suốt hàng chục năm.

vo cu chi bao 7
Một số bình luận của dân mạng - Ảnh: FB

Chẳng cần đôi co trên mạng xã hội, động thái này của Hồng Loan được cho như một lời đáp trả đầy văn minh. Dưới bài đăng, nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thân hình thon gọn của vợ cũ Chi Bảo: “Ước gì bụng chị là bụng em”, “Mình tập hoài mà không được vầy”…

Bị ám chỉ bỏ vợ cũ kém sắc để chạy theo tình mới, phản ứng của Chi Bảo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Bị ám chỉ bỏ vợ cũ kém sắc để chạy theo tình mới, phản ứng của Chi Bảo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Trước những phản ứng có phần tiêu cực từ một bộ phận khán giả về “người cũ – tình mới”, nam diễn viên Chi Bảo đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Chi Bảo diễn viên Chi Bảo sao Việt hậu ly hôn

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 21 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026