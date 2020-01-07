Bị chê kém sắc nhưng vợ cũ Chi Bảo lại sở hữu thứ mà nhiều chị em phải ghen tỵ

Mới đây, nhan sắc của người yêu mới và vợ cũ Chi Bảo bất ngờ được đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều cư dân mạng cho rằng Hồng Loan – vợ cũ nam diễn viên có phần già nua và kém sắc hơn hẳn tình mới khi đứng chung khung hình. Thậm chí, một số khán giả còn ám chỉ Chi Bảo bỏ vợ để chạy theo người yêu trẻ đẹp.

Trước những phản ứng tiêu cực này từ công chúng, diễn viên Chi Bảo đã lên tiếng nói về mối quan hệ tốt đẹp của anh và vợ cũ. Đồng thời, anh khuyên mọi người nên học cách hiểu và yêu thương người khác nhiều hơn thay vì làm tổn thương họ.

Chi Bảo và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè sau ly hôn - Ảnh: FB

Về phía Hồng Loan, cô dường như chẳng mấy để tâm đến những bình luận so sánh nhan sắc của cư dân mạng. Mới đây, cô bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh đầy khỏe khoắn với cơ bụng săn chắc trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Chúc cả nhà một tuần mới thật nhẹ nhàng và nhiều năng lượng tích cực hen”.