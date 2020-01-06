Bị ám chỉ bỏ vợ cũ kém sắc để chạy theo tình mới, phản ứng của Chi Bảo nhận về ‘cơn mưa’ lời khen từ dân mạng

Hậu trường 06/01/2020 17:26

Trước những phản ứng có phần tiêu cực từ một bộ phận khán giả về “người cũ – tình mới”, nam diễn viên Chi Bảo đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Cách đây vài ngày, nam diễn viên Chi Bảo bất ngờ đăng tải khoảnh khắc ăn tối cùng người yêu và con trai lên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất chính là sự xuất hiện của vợ cũ nam diễn viên.

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Chi Bảo cùng người yêu ăn tối với vợ cũ và con trai - Ảnh: FB

Ngay lập tức, hình ảnh này đã được cư dân mạng chia sẻ lại với tốc độ “chóng mặt”. Nhan sắc của vợ cũ và tình mới Chi Bảo được đặt lên bàn cân so sánh. Nhiều người cho rằng vợ cũ Chi Bảo kém sắc hơn hẳn người yêu mới của nam diễn viên.

Một số ý kiến còn ám chỉ Chi Bảo bỏ vợ cũ theo tình mới trẻ đẹp hơn: “Đàn bà đẹp mới có quà. Đàn ông dù có yêu vợ tới đâu thì vẫn thích cái trẻ, cái đẹp”.

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Cư dân mạng so sánh nhan sắc vợ cũ và người mới của Chi Bảo - Ảnh: Internet

Trước phản ứng trái chiều này của cư dân mạng, Chi Bảo đã lên tiếng trên trang cá nhân: “Khó khăn lắm chúng ta mới giữ được một tình bạn. Và khi đã vượt qua những thời khắc khó khăn đó chúng ta càng trân trọng nhau phải không?

Ai cũng có sai lầm, và ai cũng phải trả giá cho sai lầm của chính mình, không khác được! Vậy ta có cần phải thêm vô không?

Dẫu biết rằng để hiểu và thương người khác là điều khó khăn nhất đời người, nhưng nếu không như thế đời còn gì vui?”.

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Bài đăng của Chi Bảo - Ảnh: FB

Theo đó, Chi Bảo cho biết cả anh và vợ cũ đã phải rất khó khăn mới có thể giữ được tình bạn. Nam diễn viên cho biết trong cuộc đời, ai cũng có những sai lầm nhưng xin đừng đào bới những điều không hay để làm tổn thương lẫn nhau. Thay vào đó, hãy hiểu và thương yêu người khác nhiều hơn.

Dưới bài đăng, bạn gái Chi Bảo cũng để lại bình luận: “Chúng ta luôn là 1 gia đình yêu thương nhau để hướng đến những điều tốt đẹp cho các con phải không nhỉ chồng yêu”.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Cách hành xử đầy văn minh này của nam diễn viên nhận về sự ủng hộ và đồng tình của khán giả: “Mấy ngày nay mạng xã hội cứ nói tại vợ cũ già, xấu không biết lo bản thân nên Chi Bảo bỏ lấy vợ trẻ. Còn em thì thấy bình thường. Âu cũng là duyên nợ nhưng giữ được tình bạn tinh tế thì mấy ai làm được”, “Ít người làm được điều văn minh và công khai như anh Chi Bảo”, “Rất dũng cảm và văn minh”…

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