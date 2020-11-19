Bị anti-fan kêu gọi tẩy chay khỏi giải Mai Vàng 2020, Lâm Vỹ Dạ có động thái bất ngờ

Hậu trường 19/11/2020 12:00

Giữa ồn ào bị tẩy chay bởi một hội nhóm anti-fan, Lâm Vỹ Dạ nhận được nhiều sự động viên từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.

Sau Hương Giang, Lâm Vỹ Dạ là nghệ sĩ vướng phải những ồn ào không đáng có liên quan đến anti-fan. Được biết, nguyên nhân khiến nữ diễn viên bị lập group anti là vì một số người cho rằng cô xuất hiện quá nhiều trên sóng truyền hình, tỏ thái độ khi tham gia gameshow. Thế nhưng, bà xã Hứa Minh Đạt chọn cách không đối đầu, giữ im lặng trước mọi làn sóng tẩy chay từ cộng đồng mạng.

Những ngày vừa qua, Lâm Vỹ Dạ liên tục bị nhóm anti-fan công kích, gây ảnh hưởng đến tinh thần lẫn công việc. Thậm chí, hội nhóm này còn liên tục kêu gọi khán giả tẩy chay nữ diễn viên khỏi giải Mai Vàng 2020.

Mới đây, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hôn chồng sau trận đấu bóng gây quỹ từ thiện.

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Hình ảnh được nữ diễn viên hài chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô còn chia sẻ những dòng thơ ngụ ý dù thế nào cũng sẽ không bỏ cuộc: “Em sẽ không bỏ cuộc. Anh biết đấy em sẽ không bỏ cuộc. Dẫu người ta đã rút hết thang rồi. Dẫu phía trước gió bão đang chực thổi. Còn lâu thì em mới để mình trôi.

Anh biết đấy em thật là bé nhỏ. Nhưng thẳm sâu, hiểu sống để làm gì. Tiền sạch túi, tiếng vỗ tay mất hết. Chẳng hề gì, em sẽ vẫn lại đi. Gió vẫn thổi chẳng ai mà chặn nổi. Nắng vẫn lên dẫu đông xám rất dày. Em vẫn sống cưỡi trên đầu cán chổi. Sấm thật nhiều, càng giống tiếng vỗ tay”.

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Bình luận động viên từ đồng nghiệp - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Hứa Minh Đạt liền để lại bình luận an ủi vợ: “Ok em yêu, về anh cho tiền bỏ túi nè”. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ như Trương Quỳnh Anh, Ốc Thanh Vân, Midu… cũng để lại lời nhắn động viên, trấn an tinh thần Lâm Vỹ Dạ: “Không được bỏ cuộc nè”, “Mọi khó khăn rồi sẽ qua. Cố lên cô Dạ”, “Thương em gái”…

Hứa Minh Đạt lên tiếng về việc Lâm Vỹ Dạ bị antifan công kích

Hứa Minh Đạt lên tiếng về việc Lâm Vỹ Dạ bị antifan công kích

Trước tình huống bà xã bị hơn 10.000 người anti, Hứa Minh Đạt bất ngờ lên tiếng.

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