Trước sự lo lắng của bạn bè và người hâm mộ, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ vội lên tiếng trấn an cũng như thông báo tình hình sức khỏe đến mọi người.

Vừa qua, diễn viên Lâm Vỹ Dạ bất ngờ đăng tải hình ảnh lưng cạo gió đến rướm máu kèm dòng trạng thái: “Mưa bão tới là rầu. Bệnh miết cũng ráng cày kiếm tiền nuôi con ăn học, ấy vậy mà bọn xấu xa đâu có tha, cứ vây quanh vì thú vui của bọn nó là hại người. Riết nản, chẳng muốn làm gì. Cố gắng con lớn rồi về vườn trồng cây nuôi cá cho an yên chứ mệt mỏi lắm rồi”.

Rất nhiều fan cho rằng Lâm Vỹ Dạ vì làm việc quá sức nên sinh bệnh – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, có thể thấy sức khoẻ của bà xã Hứa Minh Đạt đang trong tình trạng không tốt. Ngay lập tức, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ diễn viên.

Trước hàng trăm bình luận thể hiện sự hoang mang của cư dân mạng, Lâm Vỹ Dạ đã phải lên tiếng trấn an: “Tui bị xoang hành đau vai gáy, cạo có xíu gió mà dân tình rần rần vậy trời. Vài bữa tui đăng hình giác hơi lên cho xem”. Có thể thấy, vì yêu thương Lâm Vỹ Dạ nên fan có phần lo lắng hơi quá cho cô.

Lâm Vỹ Dạ vội lên tiếng trấn an người hâm mộ - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng mới nhất của Lâm Vỹ Dạ, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận mong nữ diễn viên mau khỏi bệnh: “Thương chị tôi. Giữ sức khỏe nha chị ơi. Mùa mưa gió nó đến rồi”, “Mau khỏe lại nhé chị”, “Chị nhớ giữ sức khỏe nha, bị xoang khổ lắm”, “Thương chị lắm”, “Ráng lên nha chị”…

Cười ngất với pha tấu hài cực mạnh của Lâm Vỹ Dạ tại nhà riêng, ngồi vắt chân lên ghế dùng rèm cửa quấn tóc Không chỉ mang tiếng cười cho khán giả trên sân khấu, những câu chuyện đời thường của vợ chồng Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt cũng khiến công chúng cười ngất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-anh-lung-tran-ruom-mau-khien-fan-lo-sot-vo-lam-vy-da-phai-len-tieng-tran-an-va-thong-bao-tinh-hinh-hien-tai-380642.html