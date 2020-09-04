Lâm Vỹ Dạ được ông xã tổ chức sinh nhật hoành tráng tại resort 5 sao, khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 31

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ trong tiệc sinh nhật lần thứ 31 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc trong buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 31 kèm dòng chia sẻ: “Năm nay Dạ đã có một sinh nhật đáng nhớ…”.

Nữ diễn viên hài không giấu được niềm vui trong loạt ảnh gia đình – Ảnh: FB

Được biết, bữa tiệc sinh nhật năm nay của Lâm Vỹ Dạ do ông xã Hứa Minh Đạt tổ chức tại một resort 5 sao. Vì tình hình dịch bệnh nên gia đình nữ diễn viên không tổ chức rình rang, thay vào đó chỉ có sự tham gia của ba mẹ chồng và một người bạn thân thiết.

Không gian bữa tiệc được trang trí toàn màu hồng - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh chia sẻ, Lâm Vỹ Dạ diện váy xanh dáng dài, không trang điểm cầu kỳ nhưng vô cùng xinh đẹp, trẻ trung. Hậu giảm cân, bà xã Hứa Minh Đạt được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lâm Vỹ Dạ: “Chúc chị sinh nhật vui vẻ ngày càng xinh đẹp”, “Chúc chị sinh nhật vui vẻ mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ”, “Sinh nhật vui vẻ nha chị”, “Gia đình hạnh phúc quá”, “Dạo này eo thon dáng đẹp, ngày càng xinh, càng duyên dáng nghe chị gái”…

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Sau 10 năm kết hôn, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt ngày càng hạnh phúc viên mãn bên hai thiên thần nhỏ. Không phô trương quá nhiều nhưng cả hai luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi những cống hiến cho nghệ thuật và cuộc hôn nhân bền chặt hiếm có trong showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-vy-da-duoc-ong-xa-to-chuc-sinh-nhat-hoanh-trang-tai-resort-5-sao-khoe-nhan-sac-xinh-dep-o-tuoi-31-378889.html