Lâm Vỹ Dạ được ông xã tổ chức sinh nhật hoành tráng tại resort 5 sao, khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 31

Hậu trường 04/09/2020 17:04

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ trong tiệc sinh nhật lần thứ 31 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc chia sẻ loạt khoảnh khắc trong buổi tiệc sinh nhật mừng tuổi 31 kèm dòng chia sẻ: “Năm nay Dạ đã có một sinh nhật đáng nhớ…”.

lam vy da 1lam vy da 2

lam vy da 3

Nữ diễn viên hài không giấu được niềm vui trong loạt ảnh gia đình – Ảnh: FB

Được biết, bữa tiệc sinh nhật năm nay của Lâm Vỹ Dạ do ông xã Hứa Minh Đạt tổ chức tại một resort 5 sao. Vì tình hình dịch bệnh nên gia đình nữ diễn viên không tổ chức rình rang, thay vào đó chỉ có sự tham gia của ba mẹ chồng và một người bạn thân thiết.

lam vy da 4
Không gian bữa tiệc được trang trí toàn màu hồng - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh chia sẻ, Lâm Vỹ Dạ diện váy xanh dáng dài, không trang điểm cầu kỳ nhưng vô cùng xinh đẹp, trẻ trung. Hậu giảm cân, bà xã Hứa Minh Đạt được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc.

Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lâm Vỹ Dạ: “Chúc chị sinh nhật vui vẻ ngày càng xinh đẹp”, “Chúc chị sinh nhật vui vẻ mãi hạnh phúc bên gia đình nhỏ”, “Sinh nhật vui vẻ nha chị”, “Gia đình hạnh phúc quá”, “Dạo này eo thon dáng đẹp, ngày càng xinh, càng duyên dáng nghe chị gái”…

lam vy da 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Sau 10 năm kết hôn, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt ngày càng hạnh phúc viên mãn bên hai thiên thần nhỏ. Không phô trương quá nhiều nhưng cả hai luôn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi những cống hiến cho nghệ thuật và cuộc hôn nhân bền chặt hiếm có trong showbiz Việt.

Ái nữ vừa chào đời, Cường Đô la đã chẳng tiếc tay sắm cả dàn túi hiệu đắt đỏ cho tiểu công chúa, nhìn mà ai cũng choáng

Ái nữ vừa chào đời, Cường Đô la đã chẳng tiếc tay sắm cả dàn túi hiệu đắt đỏ cho tiểu công chúa, nhìn mà ai cũng choáng

Sẽ chẳng ngoa nếu gọi con gái Cường Đô la và Đàm Thu Trang là rich kid chính hiệu khi đã sớm "ngậm thìa vàng" từ trong trứng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ diễn viên Lâm Vỹ Dạ nhan sắc Lâm Vỹ Dạ

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề đúng ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026