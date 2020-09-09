Lâm Vỹ Dạ để mặt mộc, đọ sắc cùng Lan Ngọc và Thúy Ngân trong tiệc sinh nhật muộn

Khoảnh khắc chung khung hình của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc và Thúy Vân khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Mới đây, nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã có một bữa tiệc sinh nhật đầy ấm cúng bên hội bạn thân gồm toàn những cái tên đình đám của showbiz Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Trương Thế Vinh… Trước đó, Lâm Vỹ Dạ đã khiến chị em “đỏ mắt” ghen tỵ khi được ông xã Hứa Minh Đạt tổ chức sinh nhật lần thứ 31 tại một resort 5 sao cao cấp.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Hứa Minh Đạt chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc đến khán giả kèm dòng trạng thái: “Hậu sinh nhật cùng đồng bọn. View đẹp và thức ăn ngon”. Được biết, vì lịch trình bận rộn nên hội bạn thân đã hẹn nhau tổ chức sinh nhật muộn vài hôm cho Lâm Vỹ Dạ.

Nữ diễn viên tụ họp cùng hội bạn thân thiết trong tiệc sinh nhật muộn - Ảnh: FB

Vợ chồng Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ vẫn mặn nồng dù đã có 2 mặt con - Ảnh: FB

Qua loạt ảnh đăng tải, Lâm Vỹ Dạ để mặt mộc, diện áo thun giản dị tự tin đọ sắc bên Lan Ngọc và Thúy Ngân. Dù đã ngoài 30 và là mẹ 2 con nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung, chẳng hề thua chị kém em.

Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc và Thúy Vân thân thiết sau khi tham gia chung một gameshow truyền hình – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Lâm Vỹ Dạ và không quên khen ngợi nhan sắc của cô: “Chị Dạ nay ốm quá nè, càng ngày càng đẹp”, “Trẻ quá”, “Cả 3 chị đều đẹp”, “Chị Dạ năm nay sướng nhất, sinh nhật hoành tráng quá”, “Quá trẻ đẹp luôn chị ơi”…

Lâm Vỹ Dạ được ông xã tổ chức sinh nhật hoành tráng tại resort 5 sao, khoe nhan sắc xinh đẹp ở tuổi 31 Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ diễn viên Lâm Vỹ Dạ trong tiệc sinh nhật lần thứ 31 đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-vy-da-de-mat-moc-do-sac-cung-lan-ngoc-va-thuy-ngan-trong-tiec-sinh-nhat-muon-379523.html