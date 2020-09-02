Xưa rồi thời bị chê mập ú, Lâm Vỹ Dạ đẹp tựa nàng thơ ở tuổi 31, vòng eo như gái 18

Diễn viên Lâm Vỹ Dạ khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung xinh đẹp. Vóc dáng của cô được khen đẹp như gái 18.
- Nữ ca sĩ bị chồng bạo hành, con mất tích, phải làm công nhân là ai?
- Bạn gái Quang Hải diện bikini sexy khoe body nóng bỏng, chân dài miên man giữa đất trời Sa Pa
Lâm Vỹ Dạ là một trong những nữ nghệ sĩ hài đắt show nhất hiện nay. Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh, bà xã Hứa Minh Đạt được khán giả yêu mến. Bên cạnh khả năng diễn xuất, thời gian gần đây Lâm Vỹ Dạ cũng chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều hơn.
Trước đó, cô gặp không ít áp lực về ngoại hình vì thường xuyên bị đồng nghiệp chọc ghẹo trên sóng truyền hình. Nữ nghệ sĩ đã giảm thành công 6kg để trở nên thon gọn, xinh đẹp hơn trước mắt công chúng. Đặc biệt gần đây, gu thời trang của bà xã Hứa Minh Đạt cũng được đánh giá cao.
Mới đây, Lâm Vỹ Dạ đã thực hiện bộ ảnh với phong cách nhẹ nhàng, nữ tính chào mừng tuổi 31. Trong trang phục đầm họa tiết, bà mẹ hai con vô cùng yêu kiều, xinh đẹp. Thiết kế này giúp cô khoe được vòng eo thon gọn, nuột nà cùng đôi chân thẳng tắp. Lối trang điểm trang nhã kết hợp tóc búi cao giúp Lâm Vỹ Dạ trông thanh tú và rạng rỡ hơn.
Bộ ảnh chào mừng tuổi 31 của Lâm Vỹ Dạ lập tức thu hút sự chú ý rất lớn từ dân mạng. Mọi người không khỏi xuýt xoa trước sắc vóc của bà mẹ 2 con. So với ít tháng trước, nhan sắc của bà xã Hứa Minh Đạt thay đổi một cách ngoạn mục, ngày càng nhuận sắc.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lâm Vỹ Dạ còn được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên ông xã Hứa Minh Đạt. Vừa qua, vợ chồng nghệ sĩ đã kỷ niệm 10 năm "về chung nhà" vô cùng hoành tráng bên hai quý tử.