Xưa rồi thời bị chê mập ú, Lâm Vỹ Dạ đẹp tựa nàng thơ ở tuổi 31, vòng eo như gái 18

Lâm Vỹ Dạ là một trong những nữ nghệ sĩ hài đắt show nhất hiện nay. Với lối diễn xuất tự nhiên, hóm hỉnh, bà xã Hứa Minh Đạt được khán giả yêu mến. Bên cạnh khả năng diễn xuất, thời gian gần đây Lâm Vỹ Dạ cũng chăm chút vẻ ngoài của mình nhiều hơn.

Trước đó, cô gặp không ít áp lực về ngoại hình vì thường xuyên bị đồng nghiệp chọc ghẹo trên sóng truyền hình. Nữ nghệ sĩ đã giảm thành công 6kg để trở nên thon gọn, xinh đẹp hơn trước mắt công chúng. Đặc biệt gần đây, gu thời trang của bà xã Hứa Minh Đạt cũng được đánh giá cao.