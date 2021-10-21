Bầu Thụy gây xúc động khi dành điều đặc biệt tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung sau tuyên bố muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường

Hậu trường 21/10/2021 08:04

Bầu Thụy liên tục chứng minh, tình cảm anh dành cho thần tượng của mình là cố nghệ sĩ Phi Nhung.

Những ngày qua, việc tiền cat-xê giữa Hồ Văn Cường và công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung đang được nhiều người quan tâm. Bên cạnh những lời trách móc giọng ca nhí vô ơn, ăn cháo đá bát thì vẫn có rất nhiều khán giả cảm thấy thương và mong muốn được giúp đỡ em trên con đường sắp tới khi rời khỏi công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung.

Đại gia Nguyễn Đức Thuỵ hay còn được gọi là "bầu Thuỵ" là một trong những người mong muốn giúp đỡ Hồ Văn Cường có cuộc sống tốt đẹp hơn trên con đường tương lai. Mới đây, tối 20/10, trên trang cá nhân, "bầu Thụy" bất ngờ đổi hình ảnh đại diện facebook cá nhân sang hình của cố nghệ sĩ Phi Nhung kèm dòng viết tưởng nhớ xúc động: "Kính lễ thần tượng của tôi".

Đồng thời, anh cũng chia sẻ hàng loạt clip kỉ niệm đẹp của mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Anh cũng thừa nhận đây là 2 thần tượng mà anh yêu thích.

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Bầu Thụy đổi avatar trang cá nhân sang hình ảnh kỉ niệm của cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khi Hồ Văn Cường vướng vào lùm xùm việc ứng xử, tiền bạc với phía công ty của mẹ nuôi, bầu Thụy cũng thẳng thắn tuyên bố: "Mình thần tượng danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn và cố ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung không còn giá trị vì Phi Nhung đã quá cố. Cường ơi chú có thể chỉ bảo cho con để xây dựng được ekip như của anh 3 danh ca, ca sĩ Ngọc Sơn. Khó đâu thì chú giúp đỡ cháu để cháu đam mê ca hát. Và học đại học".

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Bầu Thuỵ từng nhiều lần bày tỏ tiếc nuối về mọi chuyện xảy ra giữa công ty quản lý của cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet

Có vẻ mọi chuyện diễn ra mang lại nhiều tiếc nuối nên ngày 18/10 vừa qua, khi đăng tải lại hình ảnh Hồ Văn Cường vui vẻ bên Phi Nhung và Wendy Phạm (con gái ruột Phi Nhung), nam đại gia khét tiếng cũng nuồn bã bày tỏ:

"Giá như cố ca sĩ Phi Nhung còn sống mọi chuyện tốt đẹp biết mấy. Giá như quản lý Phi Nhung trả tiền cho Hồ Văn Cường trước lúc Phi Nhung qua đời. Giá như trả Hồ Văn Cường tiền trước và sau 49 ngày mất Phi Nhung.

Giá như quản lý Phi nhung không chụp ảnh đăng Facebook, trả tiền cho Hồ Văn Cường ngay lúc tang lễ đang diễn ra tại Mỹ thì tốt. Giá như trả lại YouTube và Facebook cho Hồ Văn Cường thì tốt. Giá như đừng đến nhà Hồ Văn Cường từ 17h - gần 23h để livestream thì tốt biết ngàn lần.

Nếu như Hồ Văn Cường đi xe Rolls Royce, ở nhà riêng thì hãy nói vô ơn bạc nghĩa. Ai là đạo diễn việc làm trên? Rất nhiều những hiểu lầm suy nghĩ không đúng về câu chuyện này. Cường ơi con bản lĩnh để vượt qua mọi đau thương mất mẹ và sớm lấy lại tinh thần để không phụ lòng mẹ Phi Nhung và khán giả yêu quý 2 mẹ con".

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