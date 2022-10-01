Bất ngờ với số tiền MC Phan Anh nhận được sau 1 đêm kêu gọi từ thiện, chứng minh lòng tin của khán giả đối với nam MC

Hậu trường 01/10/2022 18:59

Sau những scandal MC Phan Anh gặp phải trong công tác từ thiện thời gian trước, có thể thấy hiện tại lòng tin của khán giả đối với anh vẫn không hề sụt giảm.

Vừa qua, trong chia sẻ trên trang cá nhân, Phan Anh kêu gọi những nhà hảo tâm quyên góp tiền để dựng lại nhà cho các hộ dân có nhà bị bão làm sập, đổ, tốc mái sau bão Noru. Theo anh, dự kiến sẽ có 300 hộ gia đình được hỗ trợ, thời gian trao quà ngay từ ngày 2/10/2022. Mọi chi tiết sẽ được cập nhật liên tục trên trang web.

Bất ngờ với số tiền MC Phan Anh nhận được sau 1 đêm kêu gọi từ thiện, chứng minh lòng tin của khán giả đối với nam MC - Ảnh 1

Bất ngờ với số tiền MC Phan Anh nhận được sau 1 đêm kêu gọi từ thiện, chứng minh lòng tin của khán giả đối với nam MC - Ảnh 2

 

Thời gian kêu gọi được anh ghi rõ là 5 ngày, từ 30/9/2022 đến 6/10/2022 (TK sẽ đóng vào thời điểm 23h59 ngày 5/10/2022). 

Rút kinh nghiệm từ sau vụ ồn ào từ thiện năm 2016, lần này nam MC đã đề ra một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng. Bên cạnh đó, anh đã tạo ra một đường link dẫn, số tiền được mạnh thường quân ủng hộ sẽ được hiển thị trực tiếp trên đường link đính kèm, mọi người có thể đối chiếu, kiểm tra 24/7.

Theo báo cáo tài chính hiển thị công khai ở đường link dẫn, tài khoản từ thiện mang tên MC Phan Anh cho tới 10h36p ngày 1/10, đã nhận được hơn 500 triệu đồng tiền kêu gọi từ các nhà hảo tâm.

Bất ngờ với số tiền MC Phan Anh nhận được sau 1 đêm kêu gọi từ thiện, chứng minh lòng tin của khán giả đối với nam MC - Ảnh 3
Báo cáo tài chính công khai theo link dẫn trong bài đăng của Phan Anh. 

Có thể thấy, dù trải qua scandal lớn về tiền từ thiện vào cuối tháng 10/2016, sự tin tưởng tuyệt đối của khán giả cũng như các mạnh thường quân đối với MC Phan Anh vẫn không hề suy giảm. Minh chứng là khi lên tiếng kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung lần này, anh vẫn được mọi người tin tưởng ủng hộ.

 Bất ngờ với số tiền MC Phan Anh nhận được sau 1 đêm kêu gọi từ thiện, chứng minh lòng tin của khán giả đối với nam MC - Ảnh 4

Nhớ lại khoảng thời gian vào năm 2016, MC Phan Anh được tôn là người hùng khi là nghệ sĩ Việt đầu tiên đứng ra kêu gọi từ thiện giúp đỡ bà con miền Trung. Thời điểm ấy, anh kêu gọi được số tiền 22 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau những lời tung hô, ủng hộ, dư luận bắt đầu đặt ra nhiều nghi vấn về việc Phan Anh sử dụng tiền từ thiện. Dù đã tung ra 6,5kg giấy sao kê, tổ chức họp báo công khai mục đích, kế hoạch chi tiết của việc từ thiện. Song thời điểm ấy, nam MC vẫn nhận về hàng loạt chỉ trích, ném đá từ dư luận.

Bất chấp dư luận, MC Phan Anh vẫn kêu gọi ủng hộ miền Trung bằng... tài khoản riêng

Bất chấp dư luận, MC Phan Anh vẫn kêu gọi ủng hộ miền Trung bằng... tài khoản riêng

Dù nhận về nhiều phản ứng tiêu cực từ công chúng nhưng MC Phan Anh vẫn quyết tâm kêu gọi ủng hộ cho người dân miền Trung bằng tài khoản ngân hàng riêng của mình.

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Từ khóa:   MC Phan Anh từ thiện sao Việt

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