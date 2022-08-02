Hết khuấy đảo sân khấu hội chợ, NS Hoài Linh tiếp tục đi hát đám cưới hậu ồn ào từ thiện, phản ứng của khán giả ra sao?

Hậu trường 02/08/2022 09:07

Cư dân mạng vô cùng bất ngờ trước đoạn clip quay lại khoảnh khắc Hoài Linh hát cực sung tại một buổi tiệc cưới.

Thời gian gần đây, NSƯT Hoài Linh đang dần trở lại các hoạt động nghệ thuật sau thời gian ở ẩn vì ồn ào chậm giải ngân từ thiện. Nếu như vừa qua, dân tình bắt gặp nam nghệ sĩ tại sân khấu hội chợ thì mới đây, Hoài Linh còn gây xôn xao xuất hiện trong đoạn clip đi hát tiệc cưới phục vụ bà con.

Hết khuấy đảo sân khấu hội chợ, NS Hoài Linh tiếp tục đi hát đám cưới hậu ồn ào từ thiện, phản ứng của khán giả ra sao? - Ảnh 1
Hoài Linh gây xôn xao khi xuất hiện trong đoạn clip hát đám cưới được một tài khoản quay lại và chia sẻ trên MXH - Ảnh: Cắt từ clip 

Theo như trong đoạn clip, Hoài Linh xuất hiện với diện mạo khá quen thuộc. Anh để tóc dài, ăn mặc đơn giản, trình diễn hết mình trên sân khấu. Đáng nói, trong khi nam danh hài đang biểu diễn thì phản ứng của khán giả hầu như không mấy mặn mà. Có thể thấy, đa số quan khách đều tập trung vào những việc riêng, chỉ một số nhỏ khách mời theo dõi màn biểu diễn.

Hết khuấy đảo sân khấu hội chợ, NS Hoài Linh tiếp tục đi hát đám cưới hậu ồn ào từ thiện, phản ứng của khán giả ra sao? - Ảnh 2
Tái xuất hậu ồn ào từ thiện, có thể thấy khán giả không còn quá hào hứng trước sự xuất hiện của nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet

Tương tự trước đó, khi Hoài Linh diễn kịch cùng vợ chồng Lâm Vỹ Dạ tại một sân khấu hội chợ ở Tiền Giang, khán giả cũng tỏ ra vô cùng thờ ơ, không còn nhiều tiếng cười hay hào hứng như trước.

Hết khuấy đảo sân khấu hội chợ, NS Hoài Linh tiếp tục đi hát đám cưới hậu ồn ào từ thiện, phản ứng của khán giả ra sao? - Ảnh 3
Trước đó, Hoài Linh cũng từng xuất hiện trên một sân khấu hội chợ nhận nhiều sự chú ý của dân tình - Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau khi vướng vụ ồn ào lớn nhất sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, Hoài Linh mất dần đi sức hút. Anh không còn là gương mặt phủ sóng khắp các chương trình lớn nhỏ trên sóng truyền hình mà thay vào đó, dân tình chỉ bắt gặp nam nghệ sĩ tại những chương trình nhỏ, đã rất lâu không tham gia biểu diễn như đám cưới, hội chợ,...

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