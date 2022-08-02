Hết khuấy đảo sân khấu hội chợ, NS Hoài Linh tiếp tục đi hát đám cưới hậu ồn ào từ thiện, phản ứng của khán giả ra sao?

Thời gian gần đây, NSƯT Hoài Linh đang dần trở lại các hoạt động nghệ thuật sau thời gian ở ẩn vì ồn ào chậm giải ngân từ thiện. Nếu như vừa qua, dân tình bắt gặp nam nghệ sĩ tại sân khấu hội chợ thì mới đây, Hoài Linh còn gây xôn xao xuất hiện trong đoạn clip đi hát tiệc cưới phục vụ bà con.

Hoài Linh gây xôn xao khi xuất hiện trong đoạn clip hát đám cưới được một tài khoản quay lại và chia sẻ trên MXH - Ảnh: Cắt từ clip

Theo như trong đoạn clip, Hoài Linh xuất hiện với diện mạo khá quen thuộc. Anh để tóc dài, ăn mặc đơn giản, trình diễn hết mình trên sân khấu. Đáng nói, trong khi nam danh hài đang biểu diễn thì phản ứng của khán giả hầu như không mấy mặn mà. Có thể thấy, đa số quan khách đều tập trung vào những việc riêng, chỉ một số nhỏ khách mời theo dõi màn biểu diễn.