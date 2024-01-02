Bất ngờ trước danh tính của MC xinh đẹp gây bão mạng, hóa ra là cựu cầu thủ nổi tiếng

Những ngày qua, bức ảnh của một nữ MC thời sự Đài truyền hình Nghệ An được chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Trong hình, nữ MC đang check-in trước giờ lên sóng. Gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin, thanh lịch của cô nhanh chóng “ghi điểm” với dân mạng.

Văn Doanh Nhi sống ở TP Vinh, Nghệ An. Cô nàng sở hữu chất giọng ấm áp, lối dẫn mạch lạc và tác phong chuyên nghiệp. Cùng với ngoại hình tươi sáng, cô gái sinh năm 2002 nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khán giả.

Bên cạnh những lời khen, khán giả cũng tò mò về danh tính của nữ MC xinh đẹp. Cô gái được nhắc đến là Văn Doanh Nhi , sinh năm 2002, thường xuyên lên sóng các chương trình như thời sự, Nghệ An ngày mới, Nhịp sống 24h, Bản tin thời tiết...

Văn Doanh Nhi, sinh năm 2002, thường xuyên lên sóng các chương trình như thời sự, Nghệ An ngày mới, Nhịp sống 24h, Bản tin thời tiết...

Cô nàng sở hữu chất giọng ấm áp, lối dẫn mạch lạc và tác phong chuyên nghiệp.

Về phong cách thời trang, Doanh Nhi thường diện đồ công sở thanh lịch, kín đáo khi lên sóng, phù hợp với tính chất công việc. Ngoài đời, cô lại theo đuổi phong cách trẻ trung, gợi cảm. Ngoài công việc tại Đài truyền hình, người đẹp còn làm mẫu ảnh cho một số hãng thời trang. Dù xuất hiện với phong thái nào, Doanh Nhi đều gây được ấn tượng với người đối diện.

Dù xuất hiện với phong thái nào, Doanh Nhi đều gây được ấn tượng với người đối diện.

Tuy còn khá trẻ, lại dẫn dắt chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Nghệ An nên Doanh Nhi rất chú trọng đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân. Do đặc thù công việc, không có quá nhiều thời gian để đến phòng tập nên cô thường tự tập các bài trên YouTube tại nhà. Bên cạnh đó, Doanh Nhi xây dựng kế hoạch ăn uống điều độ, lành mạnh, đầy đủ chất dinh dưỡng. Cô hạn chế thực phẩm đường, muối để ngăn mỡ bụng tích tụ, đồng thời, không ăn thực phẩm có chứa quá nhiều calo vào buổi tối.

Nữ MC sinh năm 2002, xuất thân trong gia đình có truyền thống thể thao, cô là con cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy.

Ngoài việc được biết đến là MC trên đài truyền hình Nghệ An, Doanh Nhi còn khiến mọi người bất ngờ bởi gia đình có truyền thống thể thao. Ông nội của Doanh Nhi là cựu danh thủ Văn Sỹ Chi. Bố cô là cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy (câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An). Bên cạnh đó, nhiều thành viên khác trong gia đình cũng theo nghiệp cầu thủ như huấn luyện viên Văn Sỹ Hùng (Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T - Bắc Giang), huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn (câu lạc bộ Quảng Nam)...