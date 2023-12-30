Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, 17 tuổi) và em út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, 14 tuổi) là 2 tiểu công chúa nhà MC Quyền Linh. Mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ trước truyền thông, 2 nhóc tì đều gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng đốn tim người nhìn.

Mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ trước truyền thông, 2 nhóc tì đều gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng đốn tim người nhìn

Dù những lần xuất hiện được quay qua camera thường nhưng visual của 2 nhóc tì nhà Quyền Linh đều bừng sáng bất chấp. Trong khi Lọ Lem được khen nhan sắc đúng chuẩn Hoa hậu tương lai vì nụ cười tươi tắn, cách ứng xử lễ phép thì cô em gái Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp cá tính hơn bởi gương mặt sắc sảo, nổi bật theo cách riêng.