Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém

Hậu trường 30/12/2023 09:16

Cả hai nhóc tì nhà Quyền Linh theo đuổi phong cách thời trang nhẹ nhàng, đúng lứa tuổi và được khán giả “thả tim” rần rần vì sắc vóc ấn tượng.

Lọ Lem (tên thật là Mai Thảo Linh, 17 tuổi) và em út Hạt Dẻ (tên thật là Mai Thảo Ngọc, 14 tuổi) là 2 tiểu công chúa nhà MC Quyền Linh. Mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ trước truyền thông, 2 nhóc tì đều gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng đốn tim người nhìn.

Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 1
Mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ trước truyền thông, 2 nhóc tì đều gây chú ý bởi nhan sắc ngọt ngào, nhẹ nhàng đốn tim người nhìn

Dù những lần xuất hiện được quay qua camera thường nhưng visual của 2 nhóc tì nhà Quyền Linh đều bừng sáng bất chấp. Trong khi Lọ Lem được khen nhan sắc đúng chuẩn Hoa hậu tương lai vì nụ cười tươi tắn, cách ứng xử lễ phép thì cô em gái Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp cá tính hơn bởi gương mặt sắc sảo, nổi bật theo cách riêng.

Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 2
Ảnh minh họa: InternetDù những lần xuất hiện được quay qua camera thường nhưng visual của 2 nhóc tì nhà Quyền Linh đều bừng sáng bất chấp

Trước đó, Quyền Linh từng chia sẻ anh không định hướng cho hai con vào showbiz mà tôn trọng lựa chọn của con. Theo nam MC, nghề nghiệp tương lai nên dựa vào sở thích, năng khiếu của con chứ không nên áp đặt theo ý bố mẹ.

Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 3

 

Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 4
Trong khi Lọ Lem được khen nhan sắc đúng chuẩn Hoa hậu tương lai vì nụ cười tươi tắn, cách ứng xử lễ phép thì cô em gái Hạt Dẻ sở hữu vẻ đẹp cá tính hơn bởi gương mặt sắc sảo, nổi bật theo cách riêng

Hai vợ chồng Quyền Linh và Dạ Thảo luôn được khen ngợi vì đặt việc giáo dục con cái lên hàng đầu. MC Quyền Linh cho hay, anh luôn dạy hai con gái thực hiện lối sống giản dị, không phô trương, hào nhoáng mà đề cao sự hợp lý tiết kiệm. Anh cũng từng chia sẻ không muốn con mình đặt chân vào showbiz quá sớm. 

Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 5
Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 6
Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 7
MC Quyền Linh cho hay, anh luôn dạy hai con gái thực hiện lối sống giản dị, không phô trương, hào nhoáng mà đề cao sự hợp lý tiết kiệm

Quyền Linh còn thường xuyên dẫn 2 con cùng tham gia các chương trình từ thiện để con có cơ hội thấu hiểu hơn những mảnh đời bất hạnh, từ đó, rèn luyện sự yêu thương, biết đồng cảm, sẻ chia  trong cuộc sống.

Nhan sắc 'bất bại' qua cam thường của 2 ái nữ nhà MC Quyền Linh: Lọ Lem được dự đoán chuẩn hoa hậu, Hạt Dẻ sắc sảo chẳng kém - Ảnh 8
Quyền Linh còn thường xuyên dẫn 2 con cùng tham gia các chương trình từ thiện để con có cơ hội thấu hiểu hơn những mảnh đời bất hạnh

Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ

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