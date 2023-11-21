Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải video quay lại cuộc trò chuyện với MC Quyền Linh trong hậu trường chương trình thực tế.

Trong video được đăng tải trên mạng xã hội gần đây, MC Quyền Linh gây chú ý khi kể lại câu chuyện đi làm từ thiện của anh cách đây 3 năm. Cụ thể, trong chuyến từ thiện hồi năm 2022, anh dự trù số tiền, mang theo khoảng 7-8 tỷ để phát cho bà con. Thế nhưng thời điểm đến huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), anh bị "cháy túi" vì vỡ kế hoạch, phải đi mượn thêm tiền để phát. MC Quyền Linh kể chuyện bị "cháy túi" khi đi làm từ thiện đang nhận được sự quan tâm của công chúng Nam MC chia sẻ: "Lúc đó ôm khoảng 5-6 tỷ trên tay, Quyền Linh phát tiền mà giống như ngân hàng phát vậy. Chỉ toàn mệnh giá 500.000 đồng, chỉ móc ra rồi đưa. Phát một hồi đông quá, có nhiều người đến lãnh 2-3 lần tôi không biết được. Ban đầu, BTC có thông báo và đưa danh sách nhưng đến cuối là đông quá nên không còn cần tới danh sách nữa. Tôi nói lúc đó không còn biết ai là ai nữa, có tới mấy nghìn người tới. Chỉ có 6 tỷ mà đến mấy nghìn người sao phát nổi. Đến khi phát xong chỉ còn túi rỗng, tôi không có tiền luôn. Mà tôi còn ở lại thêm 2 ngày nữa nên tôi nhờ thầy đi mượn tiền".

Dù hết tiền nhưng vì nhìn thấy còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, MC Quyền Linh quyết định mượn thêm tiền của người đi chung đoàn để có tiền phát cho bà con ở địa phương. Đến phút cuối, anh đã "cầu cứu" bà xã Dạ Thảo để đưa tiền cho mình trả nợ. Sau khi đăng tải, hành trình làm từ thiện của MC Quyền Linh khiến người xem ấm lòng. Anh có bà xã là doanh nhân, làm hậu phương vững chắc Hơn 20 năm làm nghề, MC Quyền Linh nổi tiếng là nghệ sĩ có hoạt động thiện nguyện sôi nổi, được biết đến là một "MC thuần nông". Tham gia các chương trình vì cộng đồng, Quyền Linh muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn, không ngại đội nắng dầm mưa. Nhờ sự nhiệt tình, gần gũi, Quyền Linh nhận được đông đảo tình cảm yêu mến của khán giả.

Chia sẻ về việc làm từ thiện, MC Quyền Linh cho biết bà xã - doanh nhân Dạ Thảo là hậu phương vững chắc để anh yên tâm làm nghề. Mỗi khi không đủ tiền, nam MC sẽ lấy tiền của vợ đi làm từ thiện. Nhiều năm qua, Quyền Linh luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị với áo thun, dép tổ ông và làn da rám nắng thế nhưng cuộc sống thật sự của anh khá giả chứ không phải khó khăn. Quyền Linh thường xuyên tham gia các chương trình từ thiện vì cộng đồng Bên cạnh đó, vợ chồng Quyền Linh có cuộc sống sung túc, 2 con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ được bố mẹ đầu tư cho học trường quốc tế có chi phí đắt đỏ. Tuy nhiên, MC Vượt lên chính mình cho biết dù bản thân có giàu có, anh cũng giữ nếp sống dân dã, đó là tính cách từ trong máu. Thời gian gần đây, MC Quyền Linh gây chú ý khi đưa 2 con gái là Lọ Lem - Hạt Dẻ đi theo bố làm thiện nguyện. Nam MC mong muốn các con có thể nối tiếp công việc của bố, học cách đồng cảm và chia sẻ. Anh cũng có cách giáo dục các con biết có lòng yêu thương và giúp đỡ người cô thế khó khăn khiến dân tình vô cùng thán phục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-quyen-linh-cam-8-ty-ong-i-tu-thien-nhung-cuoi-cung-van-phai-cau-cuu-ba-xa-vi-ieu-nay-632187.html