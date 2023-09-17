Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng

Hậu trường 17/09/2023 21:30

Mới nhất, hai chị em Lọ Lem - Hạt Dẻ cùng ba mẹ tham dự sự kiện ra mắt sân khấu kịch Hồng Vân và lần nữa chứng minh nhan sắc cực phẩm.

Mới nhất, gia đình MC Quyền Linh đã đến tham dự sự kiện ra mắt sân khấu kịch Hồng Vân. Nổi bật nhất chính là nhan sắc cực phẩm của hai chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Là một trong những cặp chị em hot nhất mạng xã hội, vừa xinh đẹp lại có thành tích học tập tốt nên mỗi khi xuất hiện trước đám đông đều được trau chuốt chỉn chu. Tuy vậy, nét đẹp và phong cách của 2 cô nàng vẫn giữ được sự giản dị đúng độ tuổi, hễ cứ xuất hiện là thu hút nhiều ánh nhìn.

Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 1Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 2
Nhan sắc của Lọ Lem và Hạt Dẻ quả thực là bất chấp "cam" thường

Hai cô con gái Lọ Lem, Dạ Dẻ được cư dân mạng khen ngợi là “nữ thần đồng phục” bởi vẻ ngoài xinh đẹp, trong veo. Hai chị em đều sở hữu chiều cao 1m70 nên càng để lại ấn tượng với nhiều người. Lọ Lem tên thật là Mai Thảo Linh, sinh năm 2005; Hạt Dẻ tên thật là Mai Thảo Ngọc, sinh năm 2008. Càng lớn, hai cô bé ngày càng trổ mã, xinh đẹp động lòng người.

Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 3Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 4Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng - Ảnh 5
Hai cô con gái Quyền Linh đẹp yêu kiều, ngọt ngào

 

Chu cấp cho các con đủ đầy nhưng vợ chồng Quyền Linh luôn dạy con cái cách sống giản dị, quan tâm chia sẻ với mọi người, biết trân trọng sức lao động, biết ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất… 

Quyền Linh từng tiết lộ, Hạt Dẻ nhận được một số lời mời tham gia gameshow, các dự dán nghệ thuật nhưng vợ chồng anh từ chối vì chưa muốn con tham gia showbiz sớm. Tuy nhiên, trong tương lai nếu Hạt Dẻ và Lọ Lem muốn theo đuổi nghệ thuật thì anh vẫn tôn trọng quyết định của con.

Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò'

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Từ khóa:   con gái Quyền Linh Lọ Lem bé Hạt Dẻ

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