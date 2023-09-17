Nhan sắc 'cực phẩm' qua cam thường của hai con gái MC Quyền Linh Lọ Lem 'gây bão' khắp cõi mạng

Mới nhất, gia đình MC Quyền Linh đã đến tham dự sự kiện ra mắt sân khấu kịch Hồng Vân. Nổi bật nhất chính là nhan sắc cực phẩm của hai chị em Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Là một trong những cặp chị em hot nhất mạng xã hội, vừa xinh đẹp lại có thành tích học tập tốt nên mỗi khi xuất hiện trước đám đông đều được trau chuốt chỉn chu. Tuy vậy, nét đẹp và phong cách của 2 cô nàng vẫn giữ được sự giản dị đúng độ tuổi, hễ cứ xuất hiện là thu hút nhiều ánh nhìn.