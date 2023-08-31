Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò'

Hậu trường 31/08/2023 07:08

Trên trang cá nhân mới đây, “MC quốc dân” Quyền Linh nhận được sự chú ý khi khoe loạt ảnh hội ngộ cùng Lý Hải và nhóm bạn chơi lâu năm.

Mới đây, "MC quốc dân" Quyền Linh đăng tải bức ảnh cùng hội bạn thân trên trang cá nhân. Anh còn kèm dòng chia sẻ đầy hoài niệm: "Hơn 30 năm… Chỉ có tình bạn là không thay đổi, thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò… Ai có trend này không nè".

 

Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò' - Ảnh 1
Bức ảnh ngày ấy - bây giờ của hội bạn thân MC Quyền Linh

Đáng chú ý, trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Lý Hải - một người bạn thân thiết với Quyền Linh. Cả hai cùng học chung trường Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM năm 1986. Lý Hải được nhận xét có phần trẻ trung hơn so với Quyền Linh dù học cùng khóa.

Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò' - Ảnh 2
Bức ảnh tự cosplay chính mình năm xưa cực lầy lội của Lý Hải cũng gây chú ý

Trước đó, Lý Hải và Quyền Linh cùng học chung Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 1986. Lý Hải được nhận xét có phần trẻ trung hơn so với Quyền Linh dù học cùng khóa, thậm chí Quyền Linh còn kém bạn thân đạo diễn tới 3 tuổi. Quãng thời gian học chung, cả hai từng trải qua vô số khó khăn để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Cũng vì khó khăn, “cặp đôi hoàn cảnh” Lý Hải - Quyền Linh từng cùng nhau đi diễn hài và tạo nên những ký ức đáng nhớ. 

Dù đã trở thành những ngôi sao có tên tuổi trong showbiz Việt, Quyền Linh, Lý Hải và hội bạn trường sân khấu vẫn giữ được tình bạn khăng khít khiến công chúng ngưỡng mộ.

Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò' - Ảnh 3Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò' - Ảnh 4
Hai nam nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau hơn 30 năm

Sau 37 năm, khi Lý Hải đã là đạo diễn, ca sĩ kiêm nhà sản xuất của loạt phim điện ảnh ăn khách thì Quyền Linh lại được công chúng yêu mến vì luôn hết lòng với công việc làm thiện nguyện. Về phần MC Quyền Linh, anh lại được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn hết mình với sự nghiệp cùng hoạt động từ thiện. Nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên cạnh người vợ Dạ Thảo và 2 con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ.

Hiện tại, dù trở thành những ngôi sao có tên tuổi trong showbiz, nhưng Quyền Linh và Lý Hải vẫn duy trì lối sống khiêm tốn, giản dị, tránh xa ồn ào thị phi.

MC Quyền Linh muốn con gái Lọ Lem làm từ thiện như mình

MC Quyền Linh muốn con gái Lọ Lem làm từ thiện như mình

MC Quyền Linh bày tỏ rằng anh mong con gái có thể hiểu được ý nghĩa của hành trình thiện nguyện suốt 30 năm qua của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   MC Quyền Linh Lý Hải sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 2 giờ 41 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm