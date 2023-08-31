Quyền Linh hiếm hoi tiết lộ tình bạn 'hơn 30 năm' cùng với Lý Hải: 'Thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò'

Trên trang cá nhân mới đây, “MC quốc dân” Quyền Linh nhận được sự chú ý khi khoe loạt ảnh hội ngộ cùng Lý Hải và nhóm bạn chơi lâu năm.

Mới đây, "MC quốc dân" Quyền Linh đăng tải bức ảnh cùng hội bạn thân trên trang cá nhân. Anh còn kèm dòng chia sẻ đầy hoài niệm: "Hơn 30 năm… Chỉ có tình bạn là không thay đổi, thương lắm và yêu lắm những ký ức của tuổi học trò… Ai có trend này không nè".

Bức ảnh ngày ấy - bây giờ của hội bạn thân MC Quyền Linh Đáng chú ý, trong bức ảnh còn có sự xuất hiện của nam ca sĩ Lý Hải - một người bạn thân thiết với Quyền Linh. Cả hai cùng học chung trường Sân khấu Điện Ảnh TP.HCM năm 1986. Lý Hải được nhận xét có phần trẻ trung hơn so với Quyền Linh dù học cùng khóa. Bức ảnh tự cosplay chính mình năm xưa cực lầy lội của Lý Hải cũng gây chú ý Trước đó, Lý Hải và Quyền Linh cùng học chung Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 1986. Lý Hải được nhận xét có phần trẻ trung hơn so với Quyền Linh dù học cùng khóa, thậm chí Quyền Linh còn kém bạn thân đạo diễn tới 3 tuổi. Quãng thời gian học chung, cả hai từng trải qua vô số khó khăn để theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Cũng vì khó khăn, “cặp đôi hoàn cảnh” Lý Hải - Quyền Linh từng cùng nhau đi diễn hài và tạo nên những ký ức đáng nhớ.

Dù đã trở thành những ngôi sao có tên tuổi trong showbiz Việt, Quyền Linh, Lý Hải và hội bạn trường sân khấu vẫn giữ được tình bạn khăng khít khiến công chúng ngưỡng mộ. Hai nam nghệ sĩ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết sau hơn 30 năm Sau 37 năm, khi Lý Hải đã là đạo diễn, ca sĩ kiêm nhà sản xuất của loạt phim điện ảnh ăn khách thì Quyền Linh lại được công chúng yêu mến vì luôn hết lòng với công việc làm thiện nguyện. Về phần MC Quyền Linh, anh lại được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn hết mình với sự nghiệp cùng hoạt động từ thiện. Nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên cạnh người vợ Dạ Thảo và 2 con gái Lọ Lem, Hạt Dẻ. Hiện tại, dù trở thành những ngôi sao có tên tuổi trong showbiz, nhưng Quyền Linh và Lý Hải vẫn duy trì lối sống khiêm tốn, giản dị, tránh xa ồn ào thị phi.

MC Quyền Linh muốn con gái Lọ Lem làm từ thiện như mình MC Quyền Linh bày tỏ rằng anh mong con gái có thể hiểu được ý nghĩa của hành trình thiện nguyện suốt 30 năm qua của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-linh-hiem-hoi-tiet-lo-tinh-ban-hon-30-nam-cung-voi-ly-hai-thuong-lam-va-yeu-lam-nhung-ky-uc-cua-tuoi-hoc-tro-613450.html