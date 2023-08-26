Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên'

MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đình đám Vbiz khiến công chúng ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con xinh. Những năm gần đây, hình ảnh hai ái nữ nhà nam MC cũng không ít lần trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Mỗi khi lên sóng, cả 2 ái nữ đều gây sốt với những khoảnh khắc xinh đẹp và rạng rỡ khiến bao người mê mẩn.

Mới đây, con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh khoe cận nhan sắc. Trong chiếc váy màu tím ôm sát, Lọ Lem khoe sắc vóc ấn tượng với vóc dáng mảnh mai và làn da sáng. Có thể thấy, visual trong trẻo, ngọt ngào cùng mái tóc đen dài và loạt biểu cảm hệt "nàng thơ" khiến cõi mạng rần rần dậy sóng.

Con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh khoe cận nhan sắc

Bên cạnh đó, đôi chân thẳng tắp và chiều cao vượt trội ở ngưỡng cửa 18 của Lọ Lem cũng khiến nhiều người xuýt xoa. Trước ống kính, Lọ Lem thể hiện sự tự tin và thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Ở tuổi 17, nhan sắc của Lọ Lem được nhận xét là ngày càng trổ mã với những đường nét bắt mắt. Với ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao khủng, Lọ Lem nhà Quyền Linh được nhiều khán giả ủng hộ ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc và có thể trở thành một ứng viên đáng gờm. Mặc dù vậy, vợ chồng MC Quyền Linh cho biết không hướng con theo nghệ thuật mà sẽ tùy vào sở thích, lựa chọn của con gái.

Lọ Lem sở hữu sắc vóc thanh thoát, nhẹ nhàng khiến dân tình mê mẩn

Con gái Quyền Linh cũng khiến mọi người trầm trồ vì sở hữu nhiều tài năng khác

Bên cạnh sắc vóc, con gái Quyền Linh cũng khiến mọi người trầm trồ vì sở hữu nhiều tài năng khác. Thử sức với nhiều thể loại như múa, vẽ tranh, diễn kịch, làm MC, song Lọ Lem vẫn "cân" đẹp mà không hề bị làm khó. Con gái Quyền Linh từng giành giải Nhất trong một cuộc thi vẽ tranh và chứng nhận nhận hạng Nhất trong một cuộc thi nhiếp ảnh.