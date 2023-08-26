Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 26/08/2023 19:18

Mới đây, con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh khoe cận nhan sắc 'kẹo ngọt'.

MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đình đám Vbiz khiến công chúng ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con xinh. Những năm gần đây, hình ảnh hai ái nữ nhà nam MC cũng không ít lần trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Mỗi khi lên sóng, cả 2 ái nữ đều gây sốt với những khoảnh khắc xinh đẹp và rạng rỡ khiến bao người mê mẩn.

Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1
Gia đình MC Quyền Linh - Dạ Thảo

 

Mới đây, con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh khoe cận nhan sắc. Trong chiếc váy màu tím ôm sát, Lọ Lem khoe sắc vóc ấn tượng với vóc dáng mảnh mai và làn da sáng. Có thể thấy, visual trong trẻo, ngọt ngào cùng mái tóc đen dài và loạt biểu cảm hệt "nàng thơ" khiến cõi mạng rần rần dậy sóng.

Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 4

Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 5
Con gái MC Quyền Linh - Lọ Lem khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh khoe cận nhan sắc

 

Bên cạnh đó, đôi chân thẳng tắp và chiều cao vượt trội ở ngưỡng cửa 18 của Lọ Lem cũng khiến nhiều người xuýt xoa. Trước ống kính, Lọ Lem thể hiện sự tự tin và thần thái cuốn hút khó rời mắt.

Ở tuổi 17, nhan sắc của Lọ Lem được nhận xét là ngày càng trổ mã với những đường nét bắt mắt. Với ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao khủng, Lọ Lem nhà Quyền Linh được nhiều khán giả ủng hộ ghi danh tại các cuộc thi nhan sắc và có thể trở thành một ứng viên đáng gờm. Mặc dù vậy, vợ chồng MC Quyền Linh cho biết không hướng con theo nghệ thuật mà sẽ tùy vào sở thích, lựa chọn của con gái.

 

Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 6
Lọ Lem sở hữu sắc vóc thanh thoát, nhẹ nhàng khiến dân tình mê mẩn

 

Con gái Quyền Linh tung bộ ảnh khoe cận cảnh nhan sắc 'kẹo ngọt' khiến netizen 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 7
Con gái Quyền Linh cũng khiến mọi người trầm trồ vì sở hữu nhiều tài năng khác

 

Bên cạnh sắc vóc, con gái Quyền Linh cũng khiến mọi người trầm trồ vì sở hữu nhiều tài năng khác. Thử sức với nhiều thể loại như múa, vẽ tranh, diễn kịch, làm MC, song Lọ Lem vẫn "cân" đẹp mà không hề bị làm khó. Con gái Quyền Linh từng giành giải Nhất trong một cuộc thi vẽ tranh và chứng nhận nhận hạng Nhất trong một cuộc thi nhiếp ảnh.

 

Visual ngọt ngào của ái nữ nhà Quyền Linh khi diện Hanbok khiến dân tình mê mẩn, tưởng là idol xứ Hàn

Visual ngọt ngào của ái nữ nhà Quyền Linh khi diện Hanbok khiến dân tình mê mẩn, tưởng là idol xứ Hàn

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Quyền Linh đã đăng tải loạt ảnh diện Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Theo đó, khán giả được một phen phát sốt với nhan sắc ngọt ngào tựa như idol xứ Hàn của cô bé.

Xem thêm
Từ khóa:   Quyền Linh con gái Quyền Linh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm