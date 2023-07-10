Visual ngọt ngào của ái nữ nhà Quyền Linh khi diện Hanbok khiến dân tình mê mẩn, tưởng là idol xứ Hàn

MC Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đình đám Vbiz khiến công chúng ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc với vợ đẹp con xinh. Những năm gần đây, hình ảnh hai ái nữ nhà nam MC cũng không ít lần trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Được biết, gần đây, vợ chồng MC Quyền Linh và Dạ Thảo đã đưa 2 cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ có chuyến du lịch tại nước ngoài để nghỉ hè. Đáng chú ý, những hình ảnh của cô gái lớn Lọ Lem nhà Quyền Linh luôn chiếm trọn sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái Quyền Linh đã đăng tải loạt ảnh diện Hanbok - trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Theo đó, khán giả được một phen phát sốt với nhan sắc ngọt ngào, dễ thương. Đôi mắt sáng cùng nụ cười rạng rỡ lẫn sắc vóc hiện tại của ái nữ nhà Quyền Linh không khác gì các idol xứ Hàn khiến dân tình không ngớt lời khen ngợi.

Visual sắc vóc của Lọ Lem trong trang phục Hanbok không khác gì các idol xứ Hàn

Con gái đầu của MC Quyền Linh tên thật là Mai Thảo Linh (tên gọi thân mật là Lọ Lem). Ở tuổi 17, Lọ Lem đang sở hữu chiều cao 1m71 cùng vẻ đẹp hiền dịu, từng đường nét trên gương mặt đều toát lên sự nhẹ nhàng và thanh thoát.

Lọ Lem sở hữu sắc vóc thanh thoát, nhẹ nhàng khiến dân tình mê mẩn

Được biết, Lọ Lem cũng là cô bé luôn biết chăm sóc bản thân, tự làm đẹp và có phong cách thời trang riêng. Khi đi học, cô bé mặc đồng phục gọn gàng, khỏe khoắn còn khi đi du lịch, cô thích diện đầm điệu đà.

Lọ Lem cũng là cô bé luôn biết chăm sóc bản thân, tự làm đẹp và có phong cách thời trang riêng

Không chỉ sở hữu ngoại hình, Lọ Lem còn được yêu mến từ bé cô đã rất giàu tình cảm, yêu thương gia đình và quan tâm mọi người. Cô luôn ý thức được sự vất vả của bố mẹ khi học trong môi trường quốc tế, đồng thời nỗ lực thành công để báo hiếu cho cha mẹ.

Không chỉ thành tích học tập tốt, Lọ Lem còn thường xuyên nhận giải cao ở các cuộc thi năng khiếu

Không chỉ thành tích học tập tốt, Lọ Lem còn thường xuyên nhận giải cao ở các cuộc thi vẽ, nhiếp ảnh... Sống trong điều kiện đầy đủ về vật chất nhưng trưởng nữ nhà Quyền Linh lại rất giản dị, mộc mạc, chăm chỉ làm việc nhà từ bé chứ không ỷ lại.

Lọ Lem được nhận xét hội tụ nhiều yếu tố để trở thành Hoa hậu tương lai

Lọ Lem được nhận xét hội tụ nhiều yếu tố để trở thành Hoa hậu tương lai. Mặc dù vậy, vợ chồng MC Quyền Linh cho biết không hướng con theo nghệ thuật mà sẽ tùy vào sở thích, lựa chọn của con gái. Thời gian gần đây, Lọ Lem chăm chỉ cập nhật mạng xã hội hơn trước. Cô nàng thường xuyên đăng hình ảnh trên story Instagram về những chuyến đi du lịch cùng gia đình. Bên cạnh đó, cô nàng cũng là một trong những người tích cực đu trend nhất trên TikTok.