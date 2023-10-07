Theo ba đi làm thiện nguyện, con gái Quyền Linh ân cần chăm sóc người già, bật khóc nức nở khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn

Mới đây, trên trang cá nhân, con gái lớn của Quyền Linh là Lọ Lem đã đăng tải loạt ảnh về chuyến đi đến Bến Tre cùng ba và em gái Hạt Dẻ tham gia chương trình thiện nguyện. Nhóc tỳ viết: "Một chuyến đi về Bến Tre với thật nhiều cảm xúc, thật nhiều trải nghiệm".

Theo đó, Lọ Lem đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ của người dân nơi đây, sẵn sàng dìu, chăm sóc những người già cực chu đáo. Chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, Lọ Lem bật khóc nức nở. Cô bé còn muốn dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ mọi người.

Lọ Lem đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ của người dân nơi đây

MC Quyền Linh nói: "Vậy là tốt rồi. Chúng con còn tặng quà cho mấy chục trẻ em nghèo, tặng tiền cho các bạn nữa. Ba không có lấy tiền của ba ra mà các con lấy tiền của mình. Các con thấy không, người ta không có gia đình nhưng vẫn nỗ lực học giỏi, mình không có lý do gì có điều kiện mà không cố gắng, tiết kiệm để đến những nơi như thế này giúp đỡ các bạn". Hành động ý nghĩa này của ái nữ nhà Quyền Linh ghi trọn điểm trong lòng người hâm mộ.

Chứng kiến nhiều gia đình khó khăn, Lọ Lem bật khóc nức nở

Quyền Linh được nhiều người ngưỡng mộ khi có cho mình cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc bên bà xã Dạ Thảo và 2 cô con gái xinh đẹp. Dù là doanh nhân nổi tiếng, có sự nghiệp riêng khá thành công nhưng Dạ Thảo vẫn chu toàn mọi thứ cho chồng con. Hai cô con gái của nam MC đều vô cùng xinh đẹp và học hành giỏi giang.

Quyền Linh được nhiều người ngưỡng mộ khi có cho mình cuộc sống gia đình viên mãn hạnh phúc

Ở tuổi 17, Lọ Lem được khen ngày càng trưởng thành và xinh đẹp. Cô cao 1,7m, ngoại hình mảnh mai, phong cách nữ tính, ngọt ngào. Nhờ lợi thế ngoại hình, Lọ Lem cũng được nhiều nhãn hàng mời làm người mẫu quảng cáo.

Lọ Lem được khen ngày càng trưởng thành và xinh đẹp

Mặc dù cha mẹ là người nổi tiếng, có điều kiện tốt về vật chất nhưng Lọ Lem sống giản dị, hòa đồng. Dạ Thảo - bà xã của Quyền Linh - từng tiết lộ con gái có tính cách hiền hậu, trưởng thành hơn tuổi, luôn che chở, bênh vực em gái.

Mặc dù cha mẹ là người nổi tiếng, có điều kiện tốt về vật chất nhưng Lọ Lem sống giản dị, hòa đồng

Trong một cuộc trò chuyện với truyền thông, Quyền Linh cũng từng chia sẻ: "Tôi thường lấy nếp sinh hoạt, cách chi tiêu của bản thân làm ví dụ để con gái noi theo. Tôi chưa bao giờ than thở với con rằng mình gặp áp lực trong công việc. Nhưng con vẫn hiểu và thông cảm. Tôi dạy con sống giản dị, hòa đồng, không kiêu căng dù cha là người nổi tiếng".