Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ

Hậu trường 26/12/2023 14:21

Quyền Linh là một trong những MC có tiếng. Nhờ tính cách gần gũi, thân thiện, Quyền Linh còn được gọi với danh xưng "MC quốc dân". Ít ai biết để có được thành công như hôm nay, Quyền Linh đã trải qua nhiều khó khăn.

Nói đến Quyền Linh là người ta nhớ đến hình ảnh giản dị với quần áo đơn giản, đôi dép tổ ong, ngồi bẹp dưới đất ăn cơm hộp và quanh năm suốt tháng lam lũ với các chương trình thiện nguyện, đồng hành cùng nông dân nghèo. 

Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 1
Quyền Linh gắn liền với những chương trình giúp đỡ bà con nông dân

Sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, hiện tại, MC Quyền Linh có cuộc sống viên mãn bên vợ đẹp cùng hai cô con gái xinh như hoa hậu. Tuy nhiên, ít ai biết, trước khi được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "MC quốc dân", anh cũng từng trải qua khoảng thời gian chật vật thuở mới vào nghề. 

Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 2
Anh được khán giả ưu ái gọi là MC quốc dân

Không lớn lên từ gia đình giàu có, từ nhỏ Quyền Linh đã luôn nỗ lực. Tốt nghiệp đại học, cuộc sống của Quyền Linh gần như bế tắc vì không có lối thoát suốt một thời gian dài khiến Quyền Linh rất chán nản. Chia sẻ với báo chí, Quyền Linh cho biết: "Ngày đó tôi nghèo lắm, luôn tự ti vì cái gì cũng thiếu nên không dám gặp ai. Lúc nào tôi cũng có cảm giác người ta không thích mình nên về đêm cứ như người tự kỷ, tự nói với mình như một thằng khùng. Đói quá không có gì ăn tự nói với cái bóng: Tao với mày nói chuyện cho đỡ buồn để quên đói nhé. Với tôi, giữa một thành phố xa hoa này, tôi luôn cảm thấy sự cô đơn và tự khóc với bản thân. Chỉ khi ra đường, tôi mới vui cười như tự che giấu sự mặc cảm của mình”.

Những lúc bí bách như vậy Quyền Linh mơ ước có ai đó mời mình đóng phim, đợi ai đó giúp mình có việc làm. Nhưng chờ đợi mãi mà cơ hội không đến, Quyền Linh tự đứng lên đi xin việc, thậm chí làm không lương. Anh quyết định đón xe lên thành phố với một suy nghĩ: Phải vươn lên để thay đổi số phận.

Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 3Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 4

Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 5
 Những vai diễn đầu tay của Quyền Linh

Đến năm 1995, nam MC tham gia phim Người Hà Nội gây tiếng vang lớn, kế đến anh nhận vai Huy đóng chung với Trương Ngọc Ánh trong phim Đồng tiền xương máu của đạo diễn Đinh Đức Liêm. Vai diễn này cũng giúp Quyền Linh nhận được giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất của HTV.

Lúc đó, cùng với Chi Bảo, cái tên Quyền Linh được xem là thế hệ vàng của phim truyền hình sau những cái tên đình đám như: Lý Hùng, Lê Tuấn Anh…

Cũng từ đây sự nghiệp của Quyền Linh lên như diều gặp gió. trong một chia sẻ cách đây nhiều năm, Quyền Linh tiết lộ anh từng nhận được 100 triệu tiền cát-xê khi đóng phim: "Chỉ với một vai phụ trong Khi đàn ông mang bầu, tôi gần đủ tiền mua ô tô. Khi nhận cát-xê cao, diễn viên không dám đóng tệ hay làm ăn qua quýt. Tiền nào của nấy. Trả cát-xê bèo bọt, diễn viên nào đóng tốt được?"

 Ngoài sự nghiệp thành công, MC Quyền Linh còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên cạnh bà xã Dạ Thảo và 2 cô con gái Lọ Lem - Hạt Dẻ.

Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 6
Đời nhiều thăng trầm, đi lên từ bế tắc của MC quốc dân Quyền Linh: Đóng 1 vai phụ mua được ô tô, nay có vợ đẹp con ngoan khiến ai cũng ghen tỵ - Ảnh 7
Tổ ấm viên mãn của nam MC 

Dạ Thảo - vợ MC Quyền Linh là doanh nhân có tiếng, sở hữu 2 tấm bằng đại học. Có tài kinh doanh, cô nhanh chóng trở thành 1 nữ doanh nhân có tiếng trong giới. 

MC Quyền Linh nhiều lần dành lời khen có cánh dành cho người vợ tần tảo: "Anh nghiệm ra một điều: Hạnh phúc vợ chồng không phải đến từ những thứ gì đó xa xôi, phải có xe hơi, nhà lầu mà chính là sự thấu hiểu và yêu thương nhau. Với anh, cái đắt giá hơn tất cả đó chính là gia đình, là lấy được em làm vợ, là được làm cha của Lọ Lem và Hạt Dẻ. Anh chỉ muốn nói rằng anh thương vợ, thương con nhiều lắm".

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Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng tải video quay lại cuộc trò chuyện với MC Quyền Linh trong hậu trường chương trình thực tế.

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Từ khóa:   Quyền Linh MC Quyền Linh hậu trường

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