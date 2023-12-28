Trước thềm ngày cưới, thiệp mời ngập tràn sắc xanh của MC Vân Hugo được hé lộ, cô dâu ra thêm quy định đặc biệt!

Trên mạng xã hội ngập tràn hình ảnh thiệp mời cưới của Vân Hugo được những người bạn đăng tải.
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Sau khi đổ vỡ hôn nhân đầu, MC Vân Hugo hiện đã có tổ ấm mới hạnh phúc bên bạn trai và một cô công chúa nhỏ. Sắp tới đây, ngày 6/1/2024, cặp đôi sẽ chính thức đánh dấu chuyện tình yêu bằng một lễ cưới lãng mạn tại Phú Quốc. Nữ MC đã gửi thiệp mời đến tay những người thân thiết, bạn bè cùng đến chung vui.
Mới đây, tối ngày 27/12, mạng xã hội ngập tràn hình ảnh thiệp mời cưới của Vân Hugo được những người bạn đăng tải. Có thể thấy, thiệp cưới được thiết kế đẹp mắt, trang trọng theo tone màu xanh - trắng như màu biển và trời mây. Bên trong thiệp mời còn có thông tin tổ chức và hình cưới của cô dâu, chú rể.
Lịch trình diễn ra lễ cưới của Vân Hugo như sau: Ngày 6/1, khách sẽ check-in tại khách sạn lúc 14h, 16h30 toàn bộ khách mời cùng tham gia lễ tuyên thệ của cô dâu, chú rể ở bãi biển. Từ 18h trở đi, tất cả sẽ cùng nhau dùng tiệc tối. Sang ngày hôm sau, khách mời dùng buffet ăn sáng, tự do nghỉ dưỡng và rời khỏi địa điểm diễn ra đám cưới.
Trước thềm hôn lễ, nữ MC hiện đang tất bật trong việc rà soát, chuẩn bị cho những đầu việc cuối cùng. Trước đây một ngày, chiều 26/12, MC Vân Hugo đã đăng tải tâm thư ngắn về quy định đặc biệt sau khi khách mời nhận được thiệp cưới đó là xác nhận sẽ tham dự tiệc để mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu hơn.
MC Vân Hugo chia sẻ: "Khi bạn nhận được lời mời tới dự 1 đám cưới ở biển, bạn hãy xác nhận chắc chắn về việc có tham dự được hay không, vì cô dâu chú rể rất cần thông tin chính xác để đặt phòng và đặt tiệc rồi xe đưa đón sân bay, nếu bạn im lặng thì sẽ khó để sắp xếp vì đám cưới ở đảo sẽ rất khác với việc đi ăn cưới ở nhà hàng xong rồi về. Chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra đám cưới nên mình xin đóng danh sách khách mời và nhận lời xác nhận từ những người đã xác nhận. Mong sẽ tránh được những sai sót để sự kiện được diễn ra chỉn chu nhất".
Được biết, Vân Hugo và bạn trai vốn có dự định tổ chức đám cưới từ vài năm trước, nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chưa thể thực hiện kế hoạch. Cô tiết lộ ông xã là người nhân hậu, ấm áp, có trách nhiệm và luôn biết cách thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ con. Ngoài những lúc bận rộn, vợ chồng Vân Hugo thường xuyên đi du lịch trải nghiệm, làm mới cuộc sống hôn nhân.
Vân Hugo từng chia sẻ: “Ông Trời dường như đã sắp xếp để tôi có tất cả những gì mình mơ ước từ bé đến lớn và ông xã chính là người thực hiện điều đấy. Đã đến lúc tất cả những gì tôi từng phải trải qua đều được bù đắp xứng đáng”.