Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12

Hậu trường 14/09/2023 07:21

Dù yêu "thần tốc" thế nhưng Vân Hugo và bạn trai đã "cập bến" hạnh phúc bằng việc đón chào một thành viên mới là bé gái đặt tên Bình An vào hồi tháng 5/2022 và sắp tới sẽ tổ chức một hôn lễ vào tháng 12.

Vân Hugo từng là cái tên nổi đình đám trong lĩnh vực MC của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau đó, cô nàng bỗng mất hút khỏi các chương trình và cho đến thời gian gần đây mới xuất hiện trở lại. Trong một chương trình, Vân Hugo trải lòng về những biến cố suốt thời gian ở ẩn showbiz khiến khán giả không khỏi xót xa.

Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 1
Chồng doanh nhân và con riêng của Vân Hugo 

Theo đó, nữ MC chia sẻ về cuộc hôn nhân đứt gánh với người cũ vào năm 2014 và từ đó, cô trở thành mẹ đơn thân. Vân Hugo nghẹn ngào: "Thời điểm đó, Vân vừa nghỉ việc, vừa ly hôn một lúc… cứ như trắng tay, mất hết. Công việc mình dừng lại vì quá căng thẳng, không được trân trọng còn về nhà cũng không cảm thấy được yêu thương. Mình thấy như một đứa vô dụng". 

Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 2
Mới đây, chiều 13/9, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đăng ảnh cưới lãng mạn bên chồng doanh nhân kèm dòng trạng thái: "Biển ơi, đợi chúng tôi nhé!"

Hậu ly hôn chồng cũ, cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cô kể lại mình và chồng hiện tại quyết định yêu ngay sau 10 ngày quen biết. Chuyện tình đến nhanh khiến Vân Hugo tự nhận bản thân quá "liều".

Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 3
Hậu ly hôn chồng cũ, cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường

Dù yêu "thần tốc" thế nhưng Vân Hugo và bạn trai đã "cập bến" hạnh phúc bằng việc đón chào một thành viên mới là bé gái đặt tên Bình An vào hồi tháng 5/2022 và sắp tới sẽ tổ chức một hôn lễ. Cả 2 đã có gần ba năm chung sống trước khi tiến tới hôn nhân. Hiện nữ MC sống cùng chồng, con gái và con riêng của cô trong biệt thự sang trọng ở TP.HCM.

Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 4
Cả 2 đã có gần ba năm chung sống trước khi tiến tới hôn nhân

Mới đây, chiều 13/9, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đăng ảnh cưới lãng mạn bên chồng doanh nhân kèm dòng trạng thái: "Biển ơi, đợi chúng tôi nhé!". Qua đó, nữ MC đã hé lộ chọn biển để chụp ảnh cưới vì yêu thích không gian lãng mạn. Đặc biệt, hôn lễ của cô và chồng doanh nhân dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Phú Quốc. 

Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 5
Hôn lễ của cô và chồng doanh nhân dự kiến diễn ra vào tháng 12 tại Phú Quốc. 

Trong ảnh cưới, Thanh Vân Hugo chọn chiếc váy có thiết kế phần trên ôm sát, tôn vóc dáng mảnh mai sau hơn một năm sinh nở. Cô được khen gợi cảm nhờ eo nhỏ, vai gầy và xương quai xanh. Tất cả các váy cưới đều mang phong cách hiện đại, hướng đến sự trẻ trung, nữ tính. Ông xã Thanh Vân diện suit tone đen, trắng khoe phong độ của nam doanh nhân thành đạt. Anh toát lên sự trưởng thành, lịch lãm bên cô dâu có vẻ đẹp ngọt ngào.

Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 6
Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 7
Trong ảnh cưới, Thanh Vân Hugo chọn chiếc váy có thiết kế phần trên ôm sát, tôn vóc dáng mảnh mai sau hơn một năm sinh nở. Cô được khen gợi cảm nhờ eo nhỏ, vai gầy và xương quai xanh
Vân Hugo tung ảnh cưới siêu lãng mạn ở biển, hé lộ địa điểm tổ chức hôn lễ cùng chồng doanh nhân vào tháng 12 - Ảnh 8
Vân Hugo thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng cùng gia đình và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả

Trên trang cá nhân, Vân Hugo thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng cùng gia đình và nhận được nhiều lời chúc mừng từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Vân Hugo từng tiết lộ ông xã là người nhân hậu, ấm áp, có trách nhiệm và luôn biết cách thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ con.

MC Vân Hugo hiếm hoi khoe khoảnh khắc 'tình bể bình' bên ông xã doanh nhân

MC Vân Hugo hiếm hoi khoe khoảnh khắc 'tình bể bình' bên ông xã doanh nhân

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, MC Thanh Vân Hugo đã tìm được hạnh phúc, an yên bên doanh nhân Đặng Hùng Cường.

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