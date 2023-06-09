MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân

Hậu trường 09/06/2023 07:18

Hậu ly hôn chồng cũ, cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cô kể lại mình và chồng hiện tại quyết định yêu sau 10 ngày quen biết.

Vân Hugo từng là cái tên nổi đình đám trong lĩnh vực MC của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau đó, cô nàng bỗng mất hút khỏi các chương trình và cho đến thời gian gần đây mới xuất hiện trở lại. Mới đây, trong một chương trình, Vân Hugo có dịp trải lòng về những biến cố suốt thời gian ở ẩn showbiz khiến khán giả không khỏi xót xa.

Theo đó, nữ MC chia sẻ về cuộc hôn nhân đứt gánh với người cũ vào năm 2014 và từ đó, cô trở thành mẹ đơn thân. Vân Hugo nghẹn ngào: "Thời điểm đó, Vân vừa nghỉ việc, vừa ly hôn một lúc… cứ như trắng tay, mất hết. Công việc mình dừng lại vì quá căng thẳng, không được trân trọng còn về nhà cũng không cảm thấy được yêu thương. Mình thấy như một đứa vô dụng". 

MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân - Ảnh 1
Nữ MC chia sẻ về cuộc hôn nhân đứt gánh với người cũ vào năm 2014 và từ đó, cô trở thành mẹ đơn thân

Hậu ly hôn chồng cũ, cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cô kể lại mình và chồng hiện tại quyết định yêu sau 10 ngày quen biết. Chuyện tình đến nhanh khiến Vân Hugo tự nhận bản thân quá "liều": "Khi mình gặp anh ấy, mình cũng chưa biết anh ấy có em bé như thế nào đâu. Nhưng mình nhìn cách anh ấy đối xử với con mình là mình biết anh đối với con anh như thế nào. Cách anh ấy gọi về cho con làm mình thấy anh là một người bố tuyệt vời, nên cứ thế tiến bước thôi. Mà nghĩ lại thời điểm đó cũng hơi liều khi mới 10 ngày đã nhận lời yêu". 

MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân - Ảnh 2
Hậu ly hôn chồng cũ, cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường

Những chia sẻ của Vân Hugo khiến nhiều người không khỏi xúc động nghẹn ngào. Và mới đây, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cưới kèm theo đó, nữ MC sinh năm 1985 chia sẻ: "Một bông hoa vừa nở". Ngay sau khi khoảnh khắc này được đăng tải, đông đảo khán giả và đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới Vân Hugo vì sau nhiều biến cố đã tìm được bến đỗ hạnh phúc: "Cô dâu xinh quá", "Đợi chờ ngày quan trọng"….  

MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân - Ảnh 3
Mới đây, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đã bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cưới kèm theo đó, nữ MC sinh năm 1985 chia sẻ: "Một bông hoa vừa nở"

Trước đó, theo chia sẻ, Vân Hugo sẽ tổ chức hôn lễ lần 2 với doanh nhân Đặng Cường vào cuối năm nay. Nữ MC từng chia sẻ, nửa kia là người điềm đạm, tâm lý và rất thương Tường Minh - con trai riêng của cô.

MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân - Ảnh 4
Vào tháng 5/2020, Vân Hugo nhận lời cầu hôn của doanh nhân Đặng Cường sau hơn một năm yêu đương
MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân - Ảnh 5
Đến tháng 5/2022, cô thông báo tin vui đã hạ sinh bé gái cho bạn trai doanh nhân

Vào tháng 5/2020, Vân Hugo nhận lời cầu hôn của doanh nhân Đặng Cường sau hơn một năm yêu đương. Đến tháng 5/2022, cô thông báo tin vui đã hạ sinh bé gái. Nhóc tỳ có tên là Đặng Bình An, gọi thân mật là Vừng. Vừa qua, nữ MC cũng đã tổ chức buổi tiệc thôi nôi đầy ấm cúng cho ái nữ và có sự góp mặt của nhiều bạn bè là nghệ sĩ nổi tiếng.

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Vân Hugo bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi.

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