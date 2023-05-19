MC Vân Hugo tổ chức tiệc thôi nôi cực hoành tráng cho ái nữ khiến cộng đồng mạng 'trầm trồ'

Nhân dịp ái nữ tròn 1 tuổi, MC Vân Hugo tổ chức tiệc cực hoành tráng.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Vân Hugo hạnh phúc chia sẻ về tiệc thôi nôi của con gái. Theo đó, nữ MC đăng tải hình ảnh mâm cúng được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và tươm tất. Không chỉ vậy, góp mặt trong bữa tiệc còn có dàn khách mời sang - xịn - mịn. Đáng chú ý, nhan sắc rạng rỡ của "mẹ bỉm sữa" khiến dân tình 'u mê'. MC Vân Hugo chuẩn bị mọi thứ tươm tất trong tiệc sinh nhật mừng con gái tròn một tuổi. Vân Hugo nghẹn ngào gửi lời nhắn yêu thương tới ái nữ, cô viết: "Chúc mừng sinh nhật Vừng yêu. Chúc con sẽ nhận được nhiều mến thương. Chúc con duyên dáng khiêm nhường. Chúc con hạnh phúc trên đường con đi".

MC Vân Hugo đăng tải khoảnh khắc cực hoành tráng trong tiệc sinh nhật mừng con gái. Ngay lập tức, loạt khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Phía dưới bài viết, rất khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc mừng tốt đẹp tới ái nữ nhà Vân Hugo. Khán giả để lại nhiều lời chúc mừng tới ái nữ nhà Vân Hugo. Trước đó, Vân Hugo được biết đến là một MC nổi tiếng với cách dẫn cực duyên dáng ở nhiều chương trình nổi tiếng như: “Đường lên đỉnh Olympia”, “Vietnam’s Got Talent”, “Vì bạn xứng đáng”...

Ngoài ra, cô còn thể hiện khả năng diễn xuất nổi bật trong các bộ phim “Nhật ký vàng anh”, “Phía cuối cầu vồng”, “Hoa nở trái mùa”, “Zippo mù tạt”,.. Vân Hugo là một MC nổi tiếng được nhiều người hâm mộ biết đến. Thời điểm đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Vân Hugo hy sinh tất cả để chăm lo cho gia đình nhưng vẫn không có được hạnh phúc trọn vẹn. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Vân Hugo rất cẩn thận trong việc chọn bạn đời, luôn ưu tiên tìm được người phải thực sự yêu thương con mình. Tới khi quen biết doanh nhân Đặng Hùng Cường - ông xã hiện tại trong một lần từ Bắc vào Nam công tác, Vân Hugo cũng tiết lộ bất ngờ khi chỉ mất 10 ngày đã mở lòng yêu anh trong khi những người đàn ông trước đến cô rất khó tính, đắn đo nhiều. Vân Hugo và ông xã doanh nhân Đặng Hùng Cường. MC Thanh Vân Hugo khoe bộ ảnh bầu ngọt ngào bên ông xã. Vào giữa tháng 5/2022 vừa qua, Vân Hugo hạ sinh con gái cho ông xã doanh nhân, đặt biệt danh thân mật cho bé là Vừng. Trộm vía, bé trông cứng cáp, "sao y bản chính" của bố. Cô đặt tên con là Vừng để nhắc nhở bản thân rằng cánh cửa yêu thương sẽ mở ra khi gieo những hạt giống thiện lành. Vân Hugo và hai con.

MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười Dù đã kết hôn 3 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của MC Vân Hugo và chồng doanh nhân vẫn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-van-hugo-to-chuc-tiec-thoi-noi-cuc-hoanh-trang-cho-ai-nu-khien-cong-dong-mang-tram-tro-583858.html