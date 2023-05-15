MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười

Hậu trường 15/05/2023 07:26

Dù đã kết hôn 3 năm nhưng cuộc sống hôn nhân của MC Vân Hugo và chồng doanh nhân vẫn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Vân Hugo (tên thật là Nguyễn Thanh Vân, sinh năm 1985), cô hiện đang được biết đến với vai trò MC truyền hình kiêm người mẫu Việt Nam. Cô sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gương mặt sáng và thông minh cùng nụ cười rạng rỡ. Cô còn được chú ý bởi học vấn khủng khi dạt nhiều thành tích học tập cao trong quá khứ. Giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp nàng MC xinh đẹp tuyên bố lên xe hoa vào năm 2020 cùng chồng doanh nhân. 

MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 1
Vân Hugo sau 3 năm lấy chồng 
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 2
Hiện tại cô nàng vẫn xinh đẹp và sắc vóc rạng ngời tuổi 37 

Hiện tại nữ MC có sắc vóc mặn mà duyên dáng và được cho là xinh đẹp hơn cả khi chưa lấy chồng. Rời Hà Nội với tình yêu mới, Vân Hugo đang sống tại một biệt thự sang trọng, đắt tiền ở TP.HCM để tiện chăm sóc chồng con và phát triển công việc. 

Nữ MC cũng đã  từng tiết lộ, ông xã là người nhân hậu, ấm áp, có trách nhiệm và luôn biết cách thể hiện tình cảm ngọt ngào với vợ con. Ngoài ra trên trang cá nhân của mình Vân Hugo thường xuyên khoe ảnh gia đình đi du lịch, cuộc sống đời thường đầy sự yêu thương.  

MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 3
Vân Hugo rạng rõ bên chồng doanh nhân 
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 4
Chồng cô cũng rất thương yêu con trai riêng của vợ 
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 5
Cô hạ sinh cho chồng một cô công chúa đầy đáng yêu 
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 6
Nhan sắc của bà mẹ hai con khiến người hâm mộ trầm trồ vì xinh như gái 18
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 7
Cô được chồng chiều chuộng và nâng niu 
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 8
Thường xuyên đi chơi riêng và thư giãn cùng ông xã 

MC Vân Hugo từng chia sẻ: "Hiện tại tôi thấy rất hạnh phúc và "hoan hỉ đón nhận" bất cứ chuyện gì xảy ra, vì trải nghiệm vui buồn gì thì mình cũng học được từ đó. Nếu ông trời có thương, hay ghét hoặc ban cơ hội hoặc không thì mình cũng sẽ đón nhận".

MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 9
MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 10
Khoảnh khắc đáng nhớ lúc mang thai cùng chồng doanh nhân được cô chụp lại

Tài sắc vẹn toàn, thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên và công việc của Vân Hugo cũng lắm thăng trầm trước khi đến với hạnh phúc hiện tại. Cô kết hôn khi chỉ mới 23 tuổi, lúc đó cô toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và quên đi sự nghiệp của chính mình, không lâu sau cô ly hôn chồng và bắt đầu tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp từ hai bàn tay trắng. 

Tuy nhiên lấy lại phong độ chưa lâu Vân Hugo vì làm việc quá sức khiến dây thanh quản mọc hạt xơ. Vừa gánh vác kinh tế gia đình, vừa làm mẹ đơn thân vốn không dễ dàng với Vân Hugo. Cô một mình nuôi con 7 tuổi, hai mẹ con cũng vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tâm lý hậu ly hôn. Tới bây giờ con trai Vân Hugo rất là hiểu chuyện, tình cảm, thương mẹ vì thấy mẹ vất vả vì mình quá. 

MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 11
Vân Hugo không ngại chia sẻ quá khứ 

Trải qua nhiều thăng trầm nữ MC mang đến cuộc đời sự biết ơn, nâng niu và trân trọng những gì mình đang có. "Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đừng bao giờ tranh giành hơn thua với bất cứ ai, đời tự khắc an bài", nữ MC tâm đắc bí quyết sống hạnh phúc.

MC Vân Hugo bất ngờ để lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại, sau bao nhiêu cay đắng cuối cùng may mắn cũng đã mỉm cười - Ảnh 12
Nữ MC cho biết cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại 
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