MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh?

Hậu trường 22/05/2023 20:41

Vân Hugo bất ngờ đăng tải hình ảnh bản thân xinh đẹp trong bộ váy cưới màu trắng tinh khôi.

Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn và trải qua nhiều biến cố, đến nay Vân Hugo mới dần tìm lại được bình yên trong cuộc sống. 

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, cô nàng đã đăng tải bức hình xinh đẹp rạng ngời khi diện chiếc váy cưới màu trắng cùng dòng trạng thái: "Tình yêu là...". Ngay lập tức, dân tình đã đặt ra câu hỏi nghi vấn về thời gian nữ MC "chốt đơn" với chồng doanh nhân.

MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 1
Cô nàng đã đăng tải bức hình xinh đẹp rạng ngời khi diện chiếc váy cưới màu trắng cùng dòng trạng thái: "Tình yêu là...".

Hầu hết khán giả mong muốn nữ MC làm lễ cưới lần hai, nhiều người còn suy đoán phải chăng cô nàng đang 'úp mở' thông báo trong tương lai gần sẽ mang đến tin vui cho khán giả. Thế nhưng, đây chỉ là những nghi vấn của công chúng, thực hư thế nào vẫn chờ cô nàng và chồng doanh nhân lên tiếng. Phía dưới hình ảnh cô đăng tải, nhiều khán giả để lại bình luận khen gợi về cô hết lời. 

MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 2
Hầu hết khán giả mong muốn nữ MC làm lễ cưới lần hai.
MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 3

Phía dưới hình ảnh cô đăng tải, nhiều khán giả để lại bình luận khen gợi về cô hết lời.

Được biết, Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. Vui Cùng Hugo là chương trình làm nên tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1985. Ngoài ra cô còn được biết đến là MC của nhiều chương trình trên sóng truyền hình: Đường lên đỉnh Olympia, Chinh Phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng...Không những thế, cô nàng còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim như Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo Mù tạt và em…

MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 4
 Vân Hugo tên thật là Nguyễn Thanh Vân, là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. 

Tháng 6/2020, Vân Hugo được chồng hiện tại cầu hôn trên một bãi biển. Ông xã của cô làm việc trong lĩnh vực giáo dục và có trường tư lớn. Chính anh là người đã mang đến hạnh phúc, an ủi và đền bù những tổn thương trong quá khứ của cô. Hiện tại, cô và ông xã đã chào đón cô công chúa nhỏ nhắn tên là Vừng.

MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 5
Ông xã của cô làm việc trong lĩnh vực giáo dục và có trường tư lớn.
MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 6
Chính anh là người đã mang đến hạnh phúc, an ủi và đền bù những tổn thương trong quá khứ của cô.
MC Vân Hugo bất ngờ diện váy cưới, dân tình thắc mắc bao giờ chồng doanh nhân 'chốt lịch' rước cô nàng về dinh? - Ảnh 7
Hiện tại, cô và ông xã đã chào đón cô công chúa nhỏ nhắn tên là Vừng.
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