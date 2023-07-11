Vân Hugo khoe khoảnh khắc 'tình bể bình' bên ông xã kèm lời nhắn ngọt ngào

Khoảnh khắc tình tứ của Vân Hugo bên ông xã doanh nhân khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi vì quá ngọt ngào.

Cách đây ít giờ, trên trang cá nhân, Vân Hugo bất ngờ khoe khoảnh khắc "tình bể bình" bên ông xã doanh nhân kèm lời nhắn đầy ngọt ngào. Cụ thể nữ MC viết: "Anh ơi trái đất hình tròn. Anh không trốn kỹ là còn gặp em". Trong những hình ảnh hiếm hoi được Vân Hugo đăng tải, dễ dàng nhận thấy cô và ông xã đều khá thoải mái trong việc thể hiện cử chỉ tình cảm, luôn có những khoảnh khắc ngọt ngào như thuở mới yêu. Vân hugo chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên chồng trên trang cá nhân khoảnh khắc cực ngọt của Vân Hugo bên chồng khiến cư dân mạng không khỏi ghen tỵ. Ở dưới phần bình luận, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và một bộ phận khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc dành cho vợ chồng nữ MC: "Ôi ảnh rất đẹp và độc đáo", "Nghệ thuật và tình yêu", "Quá đẹp luôn nè em yêu ơi", "Tình cảm quá chị ơi", "Tuyệt vời quá em à, tình cảm chất ngất lun", "Hạnh phúc quá nàng nha", "Như poster film ấy chị", "Tình bể bình quá!", "Anh chị đẹp quá ạ",...

Khoảnh khắc tình tứ của Vân Hugo bên ông xã doanh nhân khiến cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi vì quá ngọt ngào Vân Hugo và ông xã về chung một nhà từ tháng 7/2020. Ông xã cô là một doanh nhân, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Cả hai hẹn hò hơn một năm trước khi quyết định trở thành vợ chồng. Trước khi về chung một nhà, nữ MC cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của "người thương" nhưng vẫn giữ kín dung mạo, nữ MC cũng không đưa chồng đến các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, sau đó, Vân Hugo khá thoải mái, thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào của cả hai trên mạng xã hội.

Vân Hugo được nhiều khán giả biết đến khi làm MC gameshow truyền hình trực tiếp "Vui cùng Hugo" dành cho thiếu nhi Vân Hugo hay còn gọi là Thanh Vân Hugo (tên thật là Nguyễn Thanh Vân) sinh năm 1985, thuộc thế hệ hot girl đời đầu 8X tại Hà Nội. Cô được nhiều khán giả biết đến khi làm MC gameshow truyền hình trực tiếp "Vui cùng Hugo" dành cho thiếu nhi từ 6 đến 14 tuổi, phát sóng từ năm 2004. Qua chương trình, cô có nghệ danh Thanh Vân Hugo. Ngoài ra cô còn từng đảm nhận vai trò MC tại nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như: Chúc bé ngủ ngon, Tình yêu của tôi, Chinh phục, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng,... Bên cạnh gương mặt tươi sáng, giọng nói truyền cảm, Vân Hugo còn là một MC thực lực với biệt danh “hot girl học giỏi”: 12 năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại xuất sắc khi theo học chương trình thạc sĩ tại Thụy Sĩ,... Vân Hugo và ông xã về chung một nhà từ tháng 7/2020. Ông xã cô là một doanh nhân, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Hiện tại, ở tuổi 38, Vân Hugo có hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ của mình Nữ MC đã từng qua một lần đổ vỡ, song cô vẫn quyết định trao trọn niềm tin của mình cho cuộc tình mới này. Cô từng chia sẻ rằng ông xã hiện tại là người đã an ủi và đền bù những tổn thất trong quá khứ mà cô đã trải qua. Hiện tại, ở tuổi 38, Vân Hugo có hạnh phúc viên mãn với gia đình nhỏ sau nhiều năm tháng thăng trầm.

MC Vân Hugo rạng rỡ thử váy cưới, chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Hậu ly hôn chồng cũ, cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cô kể lại mình và chồng hiện tại quyết định yêu sau 10 ngày quen biết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-hugo-khoe-khoanh-khac-tinh-be-binh-ben-ong-xa-kem-loi-nhan-ngot-ngao-601076.html