Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'?

Hậu trường 26/09/2022 17:10

Bảo Thanh là nữ diễn viên hạng A của phim truyền hình phía Bắc, không khó hiểu khi cát-xê từ việc đóng phim lẫn quảng cáo giúp thu nhập của cô tăng vọt những năm gần đây. Chính vì thế, Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 32.

Bảo Thanh đóng phim từ khi mới 8 tuổi và được đánh giá là diễn viên nhí triển vọng ngay từ hồi đó. Cô đã đóng hàng chục phim trước "Sống chung với mẹ chồng" nhưng chỉ sau khi bộ phim này lên sóng năm 2017, cô mới thực sự nổi đình đám và bật lên thành ngôi sao truyền hình hạng A.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 1
Bảo Anh là là nữ diễn viên hạng A của phim truyền hình phía Bắc - Ảnh: Internet

Chính vì là nữ diễn viên hạng A của phim truyền hình phía Bắc, không khó hiểu khi cát-xê từ việc đóng phim lẫn quảng cáo giúp thu nhập của cô tăng vọt những năm gần đây.

Được biết, Bảo Thanh nổi tiếng là có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng cực kỳ yêu chiều vợ và hai con xinh xắn. Gia đình họ đang sống trong căn hộ rộng rãi ở Hà Nội. Căn hộ được sơn tông trắng thanh lịch, ban công rộng rãi được trồng cây xanh.  Đây cũng chính là căn hộ đầu tiên Bảo Thanh sở hữu, thành quả tích cóp suốt 9 năm của vợ chồng cô. Thời điểm ấy, nữ diễn viên phải đi vay mượn thêm từ ngân hàng mới đủ.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 2
Bảo Thanh nổi tiếng là có tổ ấm hạnh phúc bên người chồng cực kỳ yêu chiều vợ và hai con xinh xắn - Ảnh: Internet

Gần đây, nữ diễn viên Bảo Thanh đăng tải trên story hình ảnh chiếc xe hơi sành điệu và bày tỏ: "Tự thưởng cho chuỗi ngày đau khổ". Có thể thấy, Bảo Thanh chuẩn bị tậu thêm cho mình một chiếc xe hơi đời mới với màu đỏ bắt mắt. Được biết, dòng xe này có giá khoảng 5 tỷ đồng.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 3
Bảo ThAnh sở hữu xe hơi giá 5 tỷ - Ảnh: Internet

Trước đó, khi Bảo Thanh hạ sinh con gái thứ 2, ông xã cô đã đặc biệt tặng vợ chiếc xe hơi có giá 2,4 tỷ đồng. Nữ diễn viên hạnh phúc bày tỏ: "18 tuổi nằm mơ được tặng chiếc xe đỏ có buộc nơ. 30 tuổi ước mơ thành sự thật. Hôm nay, tôi hạnh phúc trọn vẹn luôn".

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 4
 Khi Bảo Thanh hạ sinh con gái thứ 2, ông xã cô đã đặc biệt tặng vợ chiếc xe hơi có giá 2,4 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Ngoài xe hơi tiền tỉ, Bảo Thanh nhiều hé lộ khối bất động sản đáng nể của mình. Vào đầu tháng 5 năm nay, cô tự hào tiết lộ sắp hoàn thành xong căn hộ sang chảnh để làm quà sinh nhật cho con gái 1 tuổi. Căn hộ này có tông màu trắng - ghi và nội thất sang trọng, hiện đại.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 5
Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 6

Bảo Thanh tiết lộ sắp hoàn thành xong căn hộ sang chảnh để làm quà sinh nhật cho con gái 1 tuổi - Ảnh: Internet

Ngoài bất động sản ở Hà Nội, vợ chồng Bảo Thanh còn sở hữu một căn biệt thự ở Đà Nẵng vào tháng 6/2019. Căn biệt thự này được đặt tên là "Thanh Villa Funhouse", đây là nơi gia đình cô nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày dài làm việc mệt mỏi.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 7
Vợ chồng Bảo Thanh còn sở hữu một căn biệt thự ở Đà Nẵng vào tháng 6/2019 - Ảnh: Internet

Không chỉ lo cho bản thân cuộc sống đầy đủ, Bảo Thanh còn rất hiếu thảo khi chăm lo cho bà và bố mẹ. Cô từng khoe ảnh nhà mới khang trang cho bà ngoại ở quê và tặng mẹ một căn nhà mới vào tháng 6/2020.

Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 8
Bảo Thanh sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào ở tuổi 32 sau 5 năm 'sống chung với mẹ chồng'? - Ảnh 9

Không chỉ lo cho bản thân cuộc sống đầy đủ, Bảo Thanh còn rất hiếu thảo khi chăm lo cho bà và bố mẹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, vợ chồng cô còn mở công ty giải trí riêng. Ông xã Bảo Thanh cũng quyết định bỏ công việc ổn định trong ngành an ninh để chuyên tâm làm quản lý cho vợ và cùng cô phát triển công ty riêng. Cũng vì thế, họ sở hữu cuộc sống sung túc, hạnh phúc đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 30.

Diễn viên Bảo Thanh với khoảnh khắc 'tiền tỷ' bên hai siêu xe, khiến netizen lóa mắt trầm trồ: Đúng là 'đại gia ngầm' trong làng giải trí

Diễn viên Bảo Thanh với khoảnh khắc 'tiền tỷ' bên hai siêu xe, khiến netizen lóa mắt trầm trồ: Đúng là 'đại gia ngầm' trong làng giải trí

Nữ diễn viên Bảo Thanh chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân và nhận được lời chúc mừng từ nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

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