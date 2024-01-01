Bằng Kiều tuổi 50: Hạnh phúc bên vợ mới kém 17 tuổi, làm ông bố bỉm vun vén tổ ấm gia đình

Ca sĩ Bằng Kiều và bà xã kém 17 tuổi hiện tại có một con trai vài tuổi và hiện đang chung sống hạnh phúc ở Việt Nam.

Bằng Kiều sinh năm 1973, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, với mẹ là nghệ sĩ chèo Lưu Nga, cha là bác sĩ Bằng Bùi, cũng rất đam mê và có năng khiếu nghệ thuật. Anh còn có hai người anh trai được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú. Bằng Kiều sinh năm 1973, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Vì thế, Bằng Kiều từ nhỏ đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, thấy mẹ hát chèo tới đâu là bắt chước hát theo tới đó. Ngay khi biết Bằng Kiều có năng khiếu ca hát, cả nhà đã dồn tiền đầu tư cho anh đi học thanh nhạc và thi vào Nhạc viện, theo đuối sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp.

Nhờ đó, Bằng Kiều ngày càng phát triển tài năng. Anh là một trong những nam ca sĩ đầu tiên của nhạc nhẹ Việt Nam theo đuổi lối hát khoe giọng trên quãng cao, với âm sắc sáng mảnh đúng nghĩa tenor 1. Năm 2002, Bằng Kiều kết hôn với ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh và sang Mỹ định cư. Tại đây, anh được Trizzie Phương Trinh định hướng lại, thay đổi sang dòng nhạc xưa, theo đuổi phong cách lịch lãm và trở thành một trong những cái tên đình đám trên sân khấu Thúy Nga Paris By Night. Sự nghiệp Bằng Kiều ngày càng thăng hoa, giúp anh đi show, kiếm được rất nhiều tiền.

Năm 2002, Bằng Kiều kết hôn với ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh và sang Mỹ định cư. Sau một thời gian chung sống, có với nhau 3 mặt con, Bằng Kiều ly hôn Trizzie Phương Trinh và trở lại Việt Nam nhiều hơn để sinh sống, biểu diễn. Sau khi chia tay, họ coi nhau như những người bạn, thường xuyên thăm hỏi, cùng chăm sóc các con. Cách cư xử văn minh của cả hai được nhiều người ngưỡng mộ. Sau một thời gian chung sống, có với nhau 3 mặt con. Hiện tại, nam ca sĩ sống bên vợ mới xinh đẹp tên Mai Linh, kém anh 17 tuổi. Tháng 6/2022, nhân dịp Ngày của cha, Bằng Kiều công khai có con thứ tư với người mới. Mai Linh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, khá kín tiếng về chuyện đời tư. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém các mỹ nhân showbiz. Hiện tại, nam ca sĩ sống bên vợ mới xinh đẹp tên Mai Linh, kém anh 17 tuổi. Con thứ tư của Bằng Kiều. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém các mỹ nhân showbiz. Được biết, trước đây, Bằng Kiều thường đi về giữa Mỹ và Việt Nam để chạy show. Nhưng kể từ khi gặp Mai Linh và có thêm con trai thứ 4, anh quyết định ở lại Hà Nội chăm con nhỏ, vun vén tổ ấm. Cuộc sống tại Việt Nam của Bằng Kiều rất thoải mái. Anh đi hát, chạy show và mới hoạt động lại kênh Vlog của mình. Qua kênh Vlog này, khán giả thấy được phần nào cuộc sống hiện tại của Bằng Kiều.

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