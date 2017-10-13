Bạn trai là Chủ tịch Viện doanh nhân ASEAN nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa muốn tái giá lần 3

Hậu trường 13/10/2017 10:13

"Bạn trai mới của tôi là người đàn ông lãng mạn, tinh tế và có đầy đủ tiêu chuẩn mà tôi đặt ra. Tuy nhiên, để nói về việc kết hôn thì tôi chưa tính đến" - Phi Thanh Vân tự hào chia sẻ về người yêu mới.

Phi Thanh Vân là một trong những cái tên đình đám của làng showbiz Việt với những phát ngôn gây sốc và việc sẵn sàng chi hàng tỷ đồng cho việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Bạn trai là Chủ tịch Viện doanh nhân ASEAN nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa muốn tái giá lần 3 - Ảnh 1
Bà mẹ một con khiến khán giả ngỡ ngàng khi thông báo cô “trùng tu nhan sắc” lần 3 với mức phí bỏ ra hơn nửa tỷ đồng - Ảnh: Internet

Tuy thành công trong sự nghiệp và có thân hình hoàn hảo nhưng hôn nhân của Phi Thanh Vân luôn kết thúc trong nước mắt, khiến cô mất niềm tin vào tình yêu Chính vì thế, việc nữ diễn viên công bố bạn trai mới đã khiến dư luận xôn xao và tò mò. Khán giả muốn biết người đàn ông lọt vào mắt xanh của "Nữ hoàng dao kéo" là ai.

Cô cho biết, bạn trai mới của cô là Triệu Văn Dương - Chủ tịch Viện doanh nhân ASEAN. Chia sẻ về lý do yêu lần nữa, người đẹp cho biết quyết định đến với doanh nhân họ Triệu không chỉ vì sự kiên trì theo đuổi cô trong suốt 3 tháng mà anh còn là người đạt đủ tiêu chuẩn.

Bạn trai là Chủ tịch Viện doanh nhân ASEAN nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa muốn tái giá lần 3 - Ảnh 2
Phi Thanh Vân công khai bạn trai doanh nhân trong một sự kiện diễn ra tại TP.HCM vừa qua - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân hạnh phúc khoe: "Anh ấy là người đàn ông lãng mạn và tinh tế. Ở anh hội tụ đủ tiêu chí về đức - trí - tài mà tôi đặt ra. Chúng tôi đồng cảm với nhau ở mọi phương diện. Vì vậy mà hôm nay tôi đã nhận lời làm bạn gái anh ấy sau một thời gian tìm hiểu. Tuy nhiên, để nói về việc kết hôn thì tôi chưa tính đến".

Bạn trai là Chủ tịch Viện doanh nhân ASEAN nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa muốn tái giá lần 3 - Ảnh 3
Dù doanh nhân họ Triệu đạt đủ tiêu chuẩn của Phi Thanh Vân nhưng cô vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn lần 3 - Ảnh: Internet

Mỗi khi nhắc đến người yêu, nữ diễn viên Cô gái xấu xí luôn dành cho anh những lời khen 'có cánh'. Cô khẳng định, bạn trai mới không chỉ tài giỏi trong kinh doanh mà còn là người tinh tế và tạo cảm giác tin tưởng cho đối phương.

"Nữ hoàng dao kéo" tâm sự: "Anh luôn biết cách để tôi nhớ đến anh. Cứ vài ngày, anh lại gửi tới một chậu lan hồ điệp tặng tôi. Trước đó, tôi chỉ để ở nơi làm việc chứ không mang về nhà bởi tôi chưa đồng ý làm người yêu anh. Còn hôm nay tôi mang nó vào phòng ngủ, điều đó đồng nghĩa với việc anh chính thức là người đàn ông của tôi".

Bạn trai là Chủ tịch Viện doanh nhân ASEAN nhưng Phi Thanh Vân vẫn chưa muốn tái giá lần 3 - Ảnh 4
"Nữ hoàng dao kéo" chính thức công khai bạn trai doanh nhân sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Bảo Duy - Ảnh: Internet 

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Từ khóa:   doanh nhân Triệu Văn Dương nữ hoàng dao kéo Phi Thanh Vân

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