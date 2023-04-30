Bạch Lan Phương đáp trả thế nào khi bị cà khịa chuyện đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh?

Hậu trường 30/04/2023 19:11

Cô không ngần ngại phản hồi những bình luận về chuyện tình cảm với Huỳnh Anh.

Diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương công khai hẹn hò từ cuối năm 2020. Cả 2 thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Theo đó, Bạch Lan Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, 3 vòng "bốc lửa" không thua kém bất cứ người đẹp nào trong showbiz Việt. Cặp đôi dù lệch nhau 6 tuổi nhưng vẫn được đánh giá là "xứng lứa vừa đôi".

Bạch Lan Phương đáp trả thế nào khi bị cà khịa chuyện đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh? - Ảnh 1
Huỳnh Anh kém Bạch Lan Phương 6 tuổi, thế nhưng cặp đôi được đánh giá là trông rất xứng đôi - Ảnh: Instagram 

 

Mới đây nhất, trên mạng xã hội nữ MC vừa chia sẻ đoạn clip "đu trend" "Anh có vợ rồi" cùng Huỳnh Anh. Bên cạnh những lời khen ngợi về độ đẹp đôi của cả hai, bạn gái nam diễn viên cũng nhận được một bình luận kém duyên. Theo đó, một netizen viết: "Ở với nhau thôi chứ có đăng kí kết hôn gì đâu mà vợ chồng". 

Bạn gái của Huỳnh Anh cũng đã nhanh chóng trả lời: "Thương bạn". Ngay sau đó, Bạch Lan Phương cũng không ngần ngại nói thêm: "Khi nào em đủ trưởng thành, em sẽ hiểu nhé. Chị không tranh luận thêm. Nghỉ lễ vui vẻ đi em". 

Bạch Lan Phương đáp trả thế nào khi bị cà khịa chuyện đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh? - Ảnh 2
Bạch Lan Phương thẳng thắn phản hồi bình luận kém duyên của một khán giả - Ảnh: Chụp màn hình 

Ở một diễn biến khác, cô cũng chia sẻ quan điểm trong tình yêu của cặp đôi: "Sự thật là bọn chị khá vui vẻ và hạnh phúc. Luôn động viên nhau tốt lên và hướng đến sự tích cực. Chị khẳng định Huỳnh Anh yêu chị thay đổi và tốt lên rất nhiều".

Bạch Lan Phương đáp trả thế nào khi bị cà khịa chuyện đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh? - Ảnh 3
Cô khẳng định Huỳnh Anh thay đổi và tốt hơn kể từ khi yêu cô - Ảnh: Chụp màn hình 

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, là MC dẫn những chương trình của VTV như Kết nối, Thời trang và cuộc sống... Bên cạnh đó, nữ khách mời còn có cơ sở kinh doanh riêng ở Hà Nội. Bạch Lan Phương được chú ý khi bắt đầu hẹn hò với một nam diễn viên điển trai, tuy nhiên, ít ai biết cô từng trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Bạch Lan Phương đáp trả thế nào khi bị cà khịa chuyện đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh? - Ảnh 4
Bạch Lan Phương tiết lộ cô phải điều trị tâm lý để vượt qua khủng hoảng hậu ly hôn - Ảnh: Internet

 

Không ngại chi tiền khủng trùng tu nhan sắc, bạn gái Huỳnh Anh vẫn than thở một điểm chưa ưng ý trên gương mặt!

Không ngại chi tiền khủng trùng tu nhan sắc, bạn gái Huỳnh Anh vẫn than thở một điểm chưa ưng ý trên gương mặt!

Trước đó, sau lần sửa mũi đầu tiên, có vẻ bạn gái Huỳnh Anh đã nâng sống mũi khá cao. Điều này gây không ít "thị phi" cho cô. Sau đó, để gương mặt trông hài hoà hơn, Bạch Lan Phương đã chi tiếp hàng trăm triệu để phẫu thuật lần 2.

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