Bạch Lan Phương đáp trả thế nào khi bị cà khịa chuyện đăng ký kết hôn với Huỳnh Anh?

Diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương công khai hẹn hò từ cuối năm 2020. Cả 2 thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào bên nhau lên mạng xã hội. Theo đó, Bạch Lan Phương gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nuột nà, 3 vòng "bốc lửa" không thua kém bất cứ người đẹp nào trong showbiz Việt. Cặp đôi dù lệch nhau 6 tuổi nhưng vẫn được đánh giá là "xứng lứa vừa đôi".

Mới đây nhất, trên mạng xã hội nữ MC vừa chia sẻ đoạn clip "đu trend" "Anh có vợ rồi" cùng Huỳnh Anh. Bên cạnh những lời khen ngợi về độ đẹp đôi của cả hai, bạn gái nam diễn viên cũng nhận được một bình luận kém duyên. Theo đó, một netizen viết: "Ở với nhau thôi chứ có đăng kí kết hôn gì đâu mà vợ chồng".

Bạn gái của Huỳnh Anh cũng đã nhanh chóng trả lời: "Thương bạn". Ngay sau đó, Bạch Lan Phương cũng không ngần ngại nói thêm: "Khi nào em đủ trưởng thành, em sẽ hiểu nhé. Chị không tranh luận thêm. Nghỉ lễ vui vẻ đi em".