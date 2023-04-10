Không ngại chi tiền khủng trùng tu nhan sắc, bạn gái Huỳnh Anh vẫn than thở một điểm chưa ưng ý trên gương mặt!

Trước đó, sau lần sửa mũi đầu tiên, có vẻ bạn gái Huỳnh Anh đã nâng sống mũi khá cao. Điều này gây không ít "thị phi" cho cô. Sau đó, để gương mặt trông hài hoà hơn, Bạch Lan Phương đã chi tiếp hàng trăm triệu để phẫu thuật lần 2.
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Bạch Lan Phương được biết đến nhiều hơn sau khi công khai chuyện tình yêu với nam thần làng phim Việt là diễn viên Huỳnh Anh. Tuy nhiên, mối tình này gây không ít tranh cãi khi nhiều người nhận xét Bạch Lan Phương trông đứng tuổi và không xứng với Huỳnh Anh.
Được biết, để có diện mạo trẻ trung, cuốn hút như hiện tại, Bạch Lan Phương đã không ngại chi tiền khủng để trung tu nhan sắc. Mới đây nhất, bà mẹ 1 con còn vừa "than thở" trên trang cá nhân về chiếc mũi mới phẫu thuật của mình. Cụ thể, nữ Mc cho biết: "Hức, hạ thấp xong thấy em mũi mình thấp lè tè lại to đùng là thế nào các bác nhỉ?". Có thể thấy, trải qua 3 lần thẩm mỹ, có lẽ Bạch Lan Phương vẫn chưa hài lòng về nhan sắc hiện tại của mình.
Trước đó, sau lần sửa mũi đầu tiên, có vẻ bạn gái Huỳnh Anh đã nâng sống mũi khá cao. Điều này gây không ít "thị phi" cho cô. Sau đó, để gương mặt trông hài hoà hơn, Bạch Lan Phương đã chi tiếp hàng trăm triệu để phẫu thuật lần 2. Không chỉ vậy, bạn gái Huỳnh Anh cũng từng tiết lộ mình đã can thiệp mí mắt. Cô cũng không ngại bày tỏ sự ủng hộ cho việc làm đẹp bằng phương pháp thẩm mỹ nếu đó là điều cần thiết.
Sau 3 lần "trùng tu", có thể thấy, gương mặt của cô trông khá sắc sảo và hài hòa. Bên cạnh can thiệp "dao kéo", Bạch Lan Phương cũng phải dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc làn da của mình.
Lan Phương hiện là mẹ đơn thân. Con gái được thừa hưởng hết những nét đẹp từ mẹ nên đã bộc lộ rõ vẻ ngoài tiểu thư, xinh xắn và điệu đà ngay từ bé. Bạch Lan Phương thường xuyên bày tỏ quan điểm về việc nuôi con, chăm sóc gia đình và nhận được sự hưởng ứng của nhiều bà mẹ bỉm sữa.