Không ngại chi tiền khủng trùng tu nhan sắc, bạn gái Huỳnh Anh vẫn than thở một điểm chưa ưng ý trên gương mặt!

Bạch Lan Phương được biết đến nhiều hơn sau khi công khai chuyện tình yêu với nam thần làng phim Việt là diễn viên Huỳnh Anh. Tuy nhiên, mối tình này gây không ít tranh cãi khi nhiều người nhận xét Bạch Lan Phương trông đứng tuổi và không xứng với Huỳnh Anh.

Mối tình của Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương gây không ít tranh cãi khi nhiều người nhận xét bạn gái trông đứng tuổi và không xứng với nam diễn viên - Ảnh: Internet

Được biết, để có diện mạo trẻ trung, cuốn hút như hiện tại, Bạch Lan Phương đã không ngại chi tiền khủng để trung tu nhan sắc. Mới đây nhất, bà mẹ 1 con còn vừa "than thở" trên trang cá nhân về chiếc mũi mới phẫu thuật của mình. Cụ thể, nữ Mc cho biết: "Hức, hạ thấp xong thấy em mũi mình thấp lè tè lại to đùng là thế nào các bác nhỉ?". Có thể thấy, trải qua 3 lần thẩm mỹ, có lẽ Bạch Lan Phương vẫn chưa hài lòng về nhan sắc hiện tại của mình.