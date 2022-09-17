MC Bạch Lan Phương công khai dằn mặt gái lạ có ý đồ 'thả thính' chồng sắp cưới Huỳnh Anh lúc nửa đêm

Có người yêu điển trai, Bạch Lan Phương luôn phải "đau đầu" tìm cách chặn đứng mọi ý đồ "tòm tem" của những cô gái lạ đối với Huỳnh Anh

Huỳnh Anh công khai hẹn hò Bạch Lan Phương vào tháng 11/2020. Bạn gái nam diễn viên là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình VTV. Cô đảm nhận vai trò MC trên một số chương trình như "Thời trang và cuộc sống", "VTV kết nối"... Cô còn là hot mom giàu có và được nhiều người theo dõi trên mạng xã hội. Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh Được biết, sau khi Huỳnh Anh cầu hôn, cả hai đã dọn về sống chung cùng nhau. Vì thế mà cặp đôi có thời gian gần gũi, tìm hiểu sâu hơn. Từ khi hẹn hò "bà mẹ một con" Bạch Lan Phương, mác đào hoa của Huỳnh Anh cũng dần biến mất. Những gái xinh tìm cách "tiếp cận" nam diễn viên đều bị vợ sắp cưới chặn đứng ngay từ đầu.

Chiều 17/9, Bạch Lan Phương công khai dằn mặt cô gái lạ nửa đêm nhắn tin cho Huỳnh Anh. Khi cô gái này gửi lời chào đến Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương đã trực tiếp dùng điện thoại bạn trai để trả lời: "Giờ này chồng chị ngủ rồi, còn hê với lô làm gì nữa em?". Tin nhắn được Bạch Lan Phương công khai. Không chỉ vậy, cô còn cho gái xinh "mon men" làm quen chồng sắp cưới của mình lên sóng. Bạch Lan Phương chia sẻ: "Bình thường thì cũng kệ không sao, nhưng đúng hôm chị ốm chị mệt chị khó ngủ quá. 4-5h sáng không ngủ thì làm gì em".

Chia sẻ của Bạch Lan Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người đồng tình, song cũng có ý kiến cho rằng cô làm quá lên, bởi theo tin nhắn thì cũng chỉ là lời chào xã giao. Thậm chí, có ý kiến cho rằng Bạch Lan Phương đã yêu một ngôi sao thì nên chấp nhận điều này. Bạch Lan Phương cho biết đã từng có nhiều người gửi clip uốn éo, phản cảm cho Huỳnh Anh nhưng cô vẫn bỏ qua. Tuy nhiên, cô gái này lại nhắn tin "ngoài giờ hành chính", lại đúng vào hôm nữ MC mệt mỏi, khó ngủ nên mới tỏ thái độ. Cũng có ý kiến cho rằng tài khoản nhắn tin cho Huỳnh Anh là "ảo", ảnh chân dung người đó sử dụng thực chất chỉ là "chôm chỉa" của người khác. Bạch Lan Phương trò chuyện cùng dân mạng về sự việc trên. Ngoài tài năng, độ nổi tiếng của Huỳnh Anh cũng đi đôi với nhiều ồn ào, ''drama'' tình cảm. Được biết Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh tới 6 tuổi và có 1 con gái sau mối quan hệ dang dở. Từ khi xác nhận hẹn hò, cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc mùi mẫn trên mạng xã hội.

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