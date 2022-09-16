Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10

Hậu trường 16/09/2022 09:29

Trong ngày 10/10 tới đây, showbiz Việt sẽ đón 2 đám cưới của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú và Liêu Hà Trinh cùng bạn trai doanh nhân.

Diệu Nhi - Anh Tú được xem là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, tới nay có 7 năm hẹn hò. Họ được khán giả yêu thích bởi tình yêu khá kín tiếng, không phô trương. 

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 1
Anh Tú và Diệu Nhi luôn kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Ngày 21/8 vừa qua, Diệu Nhi - Anh Tú bất ngờ công khai đã đăng ký kết hôn. Theo tiết lộ, cặp sao đã đăng ký kết hôn từ tháng 10/2019, tại Hà Nội, nhưng tới hiện tại mới thoải mái chia sẻ tin vui. 

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 2
Cặp đôi đã đăng ký kết hôn cách đây ba năm.

Được biết, đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới đây, tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Phan Thiết - quê nhà cô dâu.

Đại diện truyền thông của cặp sao cho biết Anh Tú và Diệu Nhi mời nhiều bạn thân trong showbiz Việt đến chung vui, như ca sĩ Isaac, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Thuận Nguyễn, Quang Trung, Trấn Thành, Lan Ngọc,... Sáng 14/9, toàn bộ thiệp mời cưới đã được gửi đi, một số bạn bè cũng đăng hình thiệp cưới với thiết kế đặc biệt lên Facebook.

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 3
Tấm thiệp được thiết kế trang nhã, sang trọng với tông màu trắng.

Hai diễn viên chọn ngày 10/10 làm đám cưới để kỷ niệm vừa tròn ba năm ngày Diệu Nhi nhận lời cầu hôn của Anh Tú và họ cùng ký tên vào giấy đăng ký kết hôn. Theo thông tin trên thiệp cưới, khách mời được yêu cầu dresscode đen hoặc hồng nhạt. Cô dâu và chú rể sẽ đón tiếp khách mời lúc 15h ngày 10/10, tổ chức hôn lễ sau đó một tiếng. Tiệc tối diễn ra lúc 18h và một bữa tiệc bí mật do cô dâu - chú rể chuẩn bị sẽ được tổ chức lúc 20h cùng ngày.

Được biết vào ngày 10/10, showbiz Việt không chỉ có một đám cưới của Anh Tú - Diệu Nhi, mà còn có đám cưới của MC Liêu Hà Trinh và bạn trai Anh Khoa, một doanh nhân gốc Việt làm việc tại Hà Lan.

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 4
Liêu Hà Trinh và chồng chụp ảnh phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ những đám cưới thập niên 1960.

Trước đó, cặp đôi có khoảng 4 năm hẹn hò, trong đó 2 năm yêu xa vì dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu. Họ đã đăng ký kết hôn vào tháng 5/2022, cho tới 10/10 tới đây sẽ chính thức tổ chức lễ cưới.

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 5

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 6
Cận cảnh thiệp cưới của MC Liêu Hà Trinh và bạn trai.

Cũng trong tháng 10 sắp tới, showbiz Việt tiếp tục chứng kiến lễ thành hôn của diễn viên Bình An và Á hậu Việt Nam 2018 - Bùi Phương Nga. Cặp đôi nổi tiếng đã chụp xong ảnh cưới, tuy nhiên vẫn chưa hé lộ ngày cụ thể diễn ra đám cưới.

Ngày 'đại hỷ' của Showbiz Việt: 'rình rang' đón 2 siêu đám cưới trong cùng một ngày 10/10 - Ảnh 7
Hình ảnh cưới đầu tiên của Phương Nga và Bình An được hé lộ, cặp đôi thông báo sẽ tổ chức đám cưới trong tháng 9 âm lịch sắp đến.
Sao Việt và 1001 kiểu chụp ảnh cưới 'siêu lầy': Anh Tú - Diệu Nhi vẫn phải 'chào thua' cặp đôi này

Sao Việt và 1001 kiểu chụp ảnh cưới 'siêu lầy': Anh Tú - Diệu Nhi vẫn phải 'chào thua' cặp đôi này

Bên cạnh những khoảnh khắc "tình bể bình", các cặp đôi sao Việt còn khiến khán giả phải bật cười trước độ hài hước và lầy lội khi chụp ảnh cưới của mình.

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