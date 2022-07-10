Huỳnh Anh bất ngờ thông báo ‘chấm hết’ với Bạch Lan Phương sau gần 2 năm công khai hẹn hò?

Hậu trường 10/07/2022 09:17

Đang yên đang lành, Huỳnh Anh bất ngờ thông báo 'chấm hết' với Bạch Lan Phương khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Từ khi công khai hẹn hò, mối tình của Huỳnh Anh và Lan Phương không nhận được nhiều sự ủng hộ. Thế nhưng, vượt qua mọi rào cản, cặp đôi vẫn đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Vừa qua, Bạch Lan Phương còn được Huỳnh Anh cầu hôn và được biết, cả 2 đang rục rịch kế hoạch tổ chức lễ cưới sắp tới.

Huỳnh Anh bất ngờ thông báo ‘chấm hết’ với Bạch Lan Phương sau gần 2 năm công khai hẹn hò? - Ảnh 1
Từ khi công khai hẹn hò, mối tình của Huỳnh Anh và Lan Phương không nhận được nhiều sự ủng hộ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, Bạch Lan Phương bất ngờ chia sẻ đoạn clip hội thoại cực căng giữa cô và bạn trai. Đáng chú ý, trong đoạn clip, nữ MC gây hoang mang khi hỏi rằng:"Vậy là mình đã chấm hết rồi phải không anh?". Ngay lập tức, Huỳnh Anh thẳng thắn trả lời với vẻ mặt buồn bã: "Thực sự chấm hết rồi em ạ, không còn gì cả?".

Huỳnh Anh bất ngờ thông báo ‘chấm hết’ với Bạch Lan Phương sau gần 2 năm công khai hẹn hò? - Ảnh 2
Bạch Lan Phương gây hoang mang khi hỏi rằng:"Vậy là mình đã chấm hết rồi phải không anh?" - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe đến đây, dân tình tưởng rằng một mối tình đẹp lại sắp kết thúc trong đầy tiếc nuối. Tuy nhiên, khi xem đến hết clip thì dân tình mới vỡ oà khi thực chất đây chỉ là màn "đu trend" giữa Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh. Cả hai diễn rất tròn vai khiến dân tình tưởng thật. Câu nói "chấm hết" ở trong doạn clip ẩn ý việc hết nước chấm đồ ăn. Ngay khi đăng tải, người hâm mộ bày tỏ thích thú bởi sự hài hước của cả hai.

Huỳnh Anh bất ngờ thông báo ‘chấm hết’ với Bạch Lan Phương sau gần 2 năm công khai hẹn hò? - Ảnh 3
Dù quay clip hài hước nhưng Huỳnh Anh diễn rất tròn vai khiến dân tình tưởng thật - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, khi công khai chuyện tình cảm, dư luận đã không ủng hộ vì Bạch Lan Phương là mẹ đơn thân, có một cô con gái riêng. Đồng thời, nữ MC cũng lớn hơn Huỳnh Anh 6 tuổi. Sau tất cả, hiện Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. 

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