Hậu ly hôn, MC Hoàng Oanh bật khóc nức nở khi trải lòng về cuộc hôn nhân 'không như mơ' với chồng Tây

Trái với hình ảnh tươi tắn thường thấy, cô chia sẻ từng có giai đoạn khó khăn về cảm xúc khi một mình nuôi con sau ly hôn.

Trước đó, thông tin MC Hoàng Oanh đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau biến cố, cô luôn cho thấy sự bản lĩnh và mạnh mẽ khi đối diện với mọi chuyện. Thế nhưng, trong sự kiện gần đây, Phương Oanh bất ngờ bật khóc khi hé lộ hiếm hoi về chuyện cũ. Trong sự kiện gần đây, Phương Oanh bất ngờ bật khóc khi hé lộ hiếm hoi về chuyện cũ - Ảnh: Internet Cụ thể, khi góp mặt trong một sự kiện ra mắt phim, Hoàng Oanh diện váy hồng thướt tha, phô trọn nét nhẹ nhàng và đằm thắm thu hút mọi ánh nhìn. Thế nhưng, trái với hình ảnh tươi tắn thường thấy, cô chia sẻ từng có giai đoạn khó khăn về cảm xúc khi một mình nuôi con sau ly hôn. Hoàng Oanh nghẹn ngào kể:

Trái với hình ảnh tươi tắn thường thấy, cô chia sẻ từng có giai đoạn khó khăn về cảm xúc khi một mình nuôi con sau ly hôn - Ảnh: Internet "Hoàng Oanh rất biết ơn. Có những người sau ly hôn, người ta không nhận được sự giúp đỡ như mình. Họ không có gia đình chăm con phụ, nghỉ làm 2 năm người ta không quay lại được với công việc. Bản thân mình về Việt Nam có bố mẹ luôn bên cạnh, bạn bè rất ủng hộ, các chương trình được bạn bè giới thiệu để mời hoạt động. Đặc biệt, mình vẫn được khán giả hỏi thăm, fan nhắn tin rất nhiều để động viên, san sẻ, an ủi và khuyên trở lại phim ảnh đi". "Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén" - Hoàng Oanh trải lòng. - Ảnh: Internet Có thể thấy, sau sóng gió hôn nhân, Hoàng Oanh may mắn khi nhận được nhiều tình cảm yêu thương. Đó chính là sức mạnh để cô tiếp tục cố gắng và vươn lên. Nữ MC từng hé lộ góc khuất hôn nhân với chồng cũ khi một mình gồng gánh mọi việc: "Ngày khổ sở nhất là ngày qua đến Singapore. Mình vừa chăm con vừa làm việc nhà, không có thời gian cho bản thân. Ngày nào 9, 10 giờ tối mình cũng đứng rửa chén".

Dù tan vỡ vì bất hòa trong cách sống nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn văn minh khi giữ mối quan hệ tốt với chồng Tây - Ảnh: Internet Dù tan vỡ vì bất hòa trong cách sống nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn văn minh khi giữ mối quan hệ tốt với chồng Tây. Cô không ngần ngại để người cũ gặp mặt con trai chung và chụp chung khung hình. Dịp Tết 2023 vừa qua, nữ MC còn đưa cả gia đình sang nước ngoài để thăm hỏi bố mẹ chồng cũ, bấy nhiêu thôi cũng đủ chứng minh cho tấm lòng vị tha và luôn cố gắng làm mọi thứ để con được cuộc sống tốt nhất.

Hoàng Oanh tung ảnh đủ mặt 2 bên nội - ngoại của con trai xum họp trên đất Mỹ, làm một điều đặc biệt dành cho bố chồng cũ Sau khi đường ai nấy đi với chồng tây trong ồn ào, MC Hoàng Oanh dần lấy lại được cân bằng và nhiều lần hội ngộ chồng cũ. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ MC khoe ảnh đầy đủ thành viên hai bên nội - ngoại của con trai, làm một điều đặc biệt dành cho bố chồng cũ.

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