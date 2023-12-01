Bà xã kín tiếng của 'ông hoàng thời sự' Lê Quang Minh hiếm hoi đăng ảnh, nhan sắc chuẩn tiểu thư nhà 'trâm anh thế phiệt'

Hậu trường 01/12/2023 21:34

Mới đây, nhà văn Linh Lê - bà xã của BTV Quang Minh gây chú ý khi đăng ảnh khoe nhan sắc rạng rỡ, cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý.

BTV Lê Quang Minh (sinh năm 1976) gây ấn tượng bởi gương mặt điển trai, cao ráo cùng chất giọng trầm ấm. Anh được xem là "ông hoàng thời sự" của VTV trong những năm 2000. Nổi tiếng là vậy nhưng những thông tin liên quan đến vợ và các con của nam MC vô cùng ít ỏi.

Bà xã kín tiếng của 'ông hoàng thời sự' Lê Quang Minh hiếm hoi đăng ảnh, nhan sắc chuẩn tiểu thư nhà 'trâm anh thế phiệt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào năm 2017, một vài bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam BTV tổ chức lễ cưới với nữ nhà văn xinh đẹp, thuộc hàng mỹ nhân, có gia thế "trâm anh thế phiệt" Linh Lê (sinh năm 1986) - con ái của cố nhà văn đình đám Đà Linh - nữ nhà văn Linh Lê.

Bà xã kín tiếng của 'ông hoàng thời sự' Lê Quang Minh hiếm hoi đăng ảnh, nhan sắc chuẩn tiểu thư nhà 'trâm anh thế phiệt' - Ảnh 2
Những hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của BTV Quang Minh 

Được biết, đám cưới được tổ chức riêng tư, không có sự xuất hiện của báo chí và cực ít khách mời. Bà xã nam diễn viên cũng khóa tài khoản mạng xã hội ngay sau khi đám cưới diễn ra nên những thông tin lại càng hiếm hoi hơn.

BTV Quang Minh và vợ Linh Lê tập trung vun vén cho tổ ấm hạnh phúc và lên chức bố mẹ sau đó không lâu. 2 bức ảnh duy nhất công khai chuyện làm mẹ của Linh Lê và quý tử đầu lòng của BTV Quang Minh được chia sẻ khiến ai nấy đều xôn xao.

Bà xã kín tiếng của 'ông hoàng thời sự' Lê Quang Minh hiếm hoi đăng ảnh, nhan sắc chuẩn tiểu thư nhà 'trâm anh thế phiệt' - Ảnh 3
Nữ nhà văn và quý tử đầu lòng

Mới đây, bà xã của nam MC bất ngờ khoe ảnh chụp cận mặt cùng dòng trạng thái: "Một ngày đầu đông trở lạnh lại, mưa mưa gió gió, trời thì xám xịt…lại làm 2 cái talk liên tiếp về hạnh phúc và tình yêu. Nghĩ đến thế cũng thấy bối rối phết. Nhìn cái mặt này có ai đoán được nó đang hạnh phúc hay tràn đầy tình yêu không?"

Bà xã kín tiếng của 'ông hoàng thời sự' Lê Quang Minh hiếm hoi đăng ảnh, nhan sắc chuẩn tiểu thư nhà 'trâm anh thế phiệt' - Ảnh 4
Hình ảnh hiếm hoi được bà xã Lê Quang Minh cập nhật 

Trong ảnh, nữ nhà văn diện trang phục đông ấm áp, kín đáo và thanh lịch. Mái tóc ngắn cũng khiến bà xã nam MC toát lên vẻ cá tính, xinh đẹp. 

Nhiều cư dân mạng đã dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung, sành điệu của nữ nhà văn.

Dù kết hôn đã nhiều năm nhưng vợ chồng BTV Quang Minh rất ít tương tác trên mạng xã hội với nhau. Tuy nhiên, cả hai vẫn luôn âm thầm ủng hộ và giúp đỡ nhau trong công việc cũng nhưn vun vén cho tổ ấm nhỏ.

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