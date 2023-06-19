Mới đây, khi tham gia một chương trình, nghệ sĩ Kim Tử Long chia sẻ những câu chuyện hài hước, thú vị về chặng đường hôn nhân hơn 10 năm qua. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết, thời mới cưới bà xã Trinh Trinh, điều kiện khó khăn nên anh không đủ tiền sắm cho vợ chiếc nhẫn mới. Anh lấy viên kim cương từ chiếc nhẫn cũ của mình, thuê thợ chế tác lại một chiếc khác tặng vợ làm sính lễ.

Nghệ sĩ Kim Tử Long kết hôn với Trinh Trinh sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vượt qua mọi định kiến, đặc biệt là về tuổi tác, họ đã có cuộc hôn nhân viên mãn và chung hai người con trai.

Bà xã Kim Tử Long vô cùng trân quý chiếc nhẫn này. Nữ nghệ sĩ cảm nhận từ ngày đeo chiếc nhẫn, những điều tốt đẹp, suôn sẻ lần lượt đến với cô. Chiếc nhẫn được Trinh Trinh đeo suốt thời gian dài cho đến khi cô mang bầu con thứ hai thì lên cân, không đeo vừa mới cất vào két sắt.

“Tôi trân quý chiếc nhẫn vì lúc đeo nó cho tôi, anh Long nói: Anh tặng mình chiếc nhẫn thay cho sính lễ. Viên kim cương này là hột may mắn. Anh muốn trao cái may mắn của anh cho mình” – Nghệ sĩ Trinh Trinh cho biết.

Sau này, nhà bị mất trộm, Trinh Trinh khóc "đỏ mắt" vì chiếc nhẫn và nhiều đồ kỷ niệm như que thử thai, cuống rốn của con trai đầu lòng, vòng vàng của hai vợ chồng dành dụm từ những dịp đầy tháng, thôi nôi, sinh nhật của các con… đều bị lấy đi. Vì thương vợ nên sau này Kim Tử Long đã dành dụm để mua cho cô một chiếc nhẫn khác.

Trinh Trinh từng khóc "đỏ mắt" nhà bị trộm lấy chiếc nhẫn cưới và nhiều đồ kỷ niệm

Kim Tử Long từng trải qua 3 đời vợ và luôn bị gắn mác đào hoa. Trinh Trinh tiết lộ lúc mới quen biết, cô gọi nam nghệ sĩ là chú vì chênh lệch tuổi tác. Cô gái kém 11 tuổi cũng e dè khi "ông chú" tiếp cận. Kim Tử Long gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhắn tin liên tiếp khiến cô càng sợ hãi. Có lần lúc Trinh Trinh đi diễn tỉnh về lúc 23h thì thấy Kim Tử Long đứng đón đường, anh xin cô lên xe để có cơ hội nói chuyện.

Trinh Trinh tiết lộ lúc mới quen biết, cô gọi nam nghệ sĩ là 'chú' vì chênh lệch tuổi tác và sợ hãi khi bị ông xã liên tục tìm cách tiếp cận

Trinh Trinh chia sẻ: "Người ta nói tôi đến với anh Long để 'đào mỏ'. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ anh ấy rất giàu có, nhưng anh từng nói với tôi rằng: Anh không phải đại gia có thể lo cho em đầy đủ vật chất, anh chỉ có thể chăm sóc em, không làm điều gì khiến em buồn".

Về phía Kim Tử Long, anh không hiểu vì sao cảm mến Trinh Trinh, dù từng thề với lòng sẽ không lấy vợ chung nghề. Anh nói: "Bao nhiêu người tình trên sân khấu, tôi chưa từng động tới một người nào. Có thể duyên số đã kết nối tôi với Trinh".

Kim Tử Long tiết lộ không hiểu vì sao cảm mến Trinh Trinh, dù từng thề với lòng sẽ không lấy vợ chung nghề

Sự giản dị của Trinh Trinh cũng khiến anh trân trọng. Nam nghệ sĩ cho biết: "Tôi yêu vì Trinh không đòi đồ hiệu, ăn nhà hàng đắt tiền". Sau này, cô lấy lời hứa của chồng làm động lực vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.