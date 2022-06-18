Bà xã Cường Đô La bất ngờ đăng đàn 'vỗ mặt' ai đó cực gắt lúc nửa đêm

Hậu trường 18/06/2022 09:08

Mới đây, bà xã Cường Đô La - Đàm Thu Trang gây chú ý khi đăng đàn "ám chỉ" ai đó chơi xấu sau lưng cô.

Mới đây, bà xã Cường Đô La - Đàm Thu Trang đã có bài đăng gây chú ý trên story Instagram. Cụ thể, cựu người mẫu bất ngờ bóng gió ai đó làm những "trò con nít" sau lưng cô: "Dăm ba cái trò sau lưng con nít, tưởng thế là hay. Mà công nhận hay thật", đính kèm là loạt icon mặt cười như mỉa mai đối phương.

Ngay sai khi được chia sẻ, dòng trạng thái của bà xã Cường Đô La lập tức thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Vốn là người kiệm lời, kín tiếng và ít khi bày tỏ những điều bực dọc trên mạng xã hội nên việc Đàm Thu Trang nói bóng gió, dằn mặt ai đó trên mạng xã hội đã gây bất ngờ. Dân tình không khỏi tò mò nhân vật khiến cô phải ẩn ý "vỗ mặt". 

 

Bà xã Cường Đô La bất ngờ đăng đàn 'vỗ mặt' ai đó cực gắt lúc nửa đêm - Ảnh 1
Đàm Thu Trang đã có bài đăng gây chú ý trên story Instagram - Ảnh: Chụp màn hình

Đàm Thu Trang đăng quang Hoa khôi xứ Lạng 2010, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và Vietnam's Next Top Model 2010. Cô kết hôn cùng Cường Đô La vào tháng 7/2019. Một năm sau, cặp đôi chào đón tiểu công chúa Suchin. Kể từ khi kết hôn, cặp đôi này thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nhỏ của mình lên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ.

Bà xã Cường Đô La bất ngờ đăng đàn 'vỗ mặt' ai đó cực gắt lúc nửa đêm - Ảnh 2
Gia đình nhỏ của Đàm Thu Trang khiến nhiều người không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Từ khi nên duyên vợ chồng với Đàm Thu Trang, Cường Đô La ngày càng "ghi điểm" với hình mẫu người đàn ông của gia đình. Về phía Đàm Thu Trang, cô cũng được khen ngợi bởi khả năng vun vén tổ ấm. Không chỉ trong cuộc sống thường ngày, Hoa khôi xứ Lạng còn đồng hành với ông xã trong công việc, gây dựng và phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Quên đi thân hình gầy gò trong quá khứ, Cường Đô La 'lột xác' ngoạn mục đến bà xã Đàm Thu Trang cũng phải xuýt xoa

Quên đi thân hình gầy gò trong quá khứ, Cường Đô La 'lột xác' ngoạn mục đến bà xã Đàm Thu Trang cũng phải xuýt xoa

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ông xã Cường Đô La khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

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Từ khóa:   Cường Đô La Đàm Thu Trang sao Việt

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