Đàm Thu Trang khoe mặt mộc ở tuổi 33, Cường Đô La liền vào nói một câu nghe 'mát lòng mát dạ'

Động thái của Cường Đô La dành cho Đàm Thu Trang đang "gây bão" mạng xã hội.

Đàm Thu Trang và Cường Đô La là cặp vợ chồng đại gia hot trên mạng xã hội. Lúc mới hẹn hò, cả hai khá kín tiếng trong chuyện đời tư, song, sau khi về chung một nhà thì thường xuyên chia sẻ những bức ảnh đời thường lên mạng xã hội. Đặc biệt, từ sau khi Suchin chào đời, Cường Đô La và vợ trở thành những ông bố bà mẹ nghiện con chính hiệu. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đàm Thu Trang đã đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc "đẹp không tỳ vết" khiến cư dân mạng phải tấm tắc khen ngợi không ngớt. Cô cũng đính kèm dòng trạng thái nói về cảm hứng để chụp những bức ảnh này: "Tập thể dục xong tự nhiên thấy mấy nay da mình trộm vía quá nên lại phải selfie vài tấm hình".

Nhan sắc xinh đẹp chuẩn "gái 1 con trông mòn con mắt" của bà xã Cường Đô La - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, bà xã Cường Đô La cũng gây sốt với nhan sắc xinh đẹp, thần thái cực kì tươi tắn và rạng rỡ. Cô thể hiện thần thái cuốn hút, chỉ 1 khoảnh khắc cũng đủ toát lên được vẻ đẹp mặn mà và không kém phần quyến rũ. Thậm chí, Đàm Thu Trang còn được nhận xét xinh đẹp hơn cả thời con gái. Đáng chú ý, sau khi bức ảnh này được đăng tải không lâu, Cường Đô La liền vào ngay phần bình luận và khen ngợi bà xã mình bằng một câu ngắn gọn nhưng rất "mát lòng mát dạ: "Xinh quá".

Cuộc sống sung túc và hạnh phúc của Cường Đô La và Đàm Thu Trang, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV Đàm Thu Trang và Cường Đô La nên duyên từ năm 2017, sau 2 năm công khai hẹn hò, cặp đôi quyết định "về chung một nhà" trong sự chúc phúc của mọi người. Không ồn ào như những mối tình trước của "đại gia phố núi", người đẹp sinh năm 1989 lại có lối sống bình dị, khá kín tiếng, rất được lòng mẹ chồng. Bên cạnh đó, cô cũng có quan hệ rất tốt với bé Subeo - con riêng của Cường Đô La với Hồ Ngọc Hà. Nhiều người cho rằng dù không phải người đẹp nhất nhưng mỹ nhân họ Đàm là mảnh ghép hoàn hảo nhất đối với Cường Đô La.

Mới 12 tuổi, con trai Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La đã cao ngang bố, thừa hưởng gen trội từ mẹ Trẻ ở tuổi dậy thì phát triển rất nhanh. Đó là lý do vì sao cậu nhóc Subeo nhà Cường Đô La mỗi lần xuất hiện đều khiến mọi người bất ngờ về vóc dáng.

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