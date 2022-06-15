Quên đi thân hình gầy gò trong quá khứ, Cường Đô La 'lột xác' ngoạn mục đến bà xã Đàm Thu Trang cũng phải xuýt xoa

Hậu trường 15/06/2022 21:00

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ông xã Cường Đô La khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Thu Trang đã đăng tải đoạn clip ông xã Cường Đô La tập thể dục tại nhà khiến dân tình không khỏi xuýt xoa vì sự lột xác ngoạn mục về ngoại hình của đại gia phố núi. Cụ thể, trước đó, Cường Đô La thường bị nhận xét là gầy gò, nhỏ nhắn. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, qua đoạn clip mà bà xã chia sẻ, có thể thấy, anh đã tăng cân đáng kể, các khối cơ ở bụng, bắp tay và đùi đều lộ rõ.

Quên đi thân hình gầy gò trong quá khứ, Cường Đô La 'lột xác' ngoạn mục đến bà xã Đàm Thu Trang cũng phải xuýt xoa - Ảnh 1
Bài viết của Đàm Thu Trang - Ảnh: Chụp màn hình

Nhìn hình thể lên hương của ông xã, cựu mẫu không quên động viên tiếp sức cho chồng: "Mlem mlem... Chaiyo ba Cường ơi". Phía dưới bài viết, Cường Đô La cũng hào hứng "hùa theo" bà xã khi để lại bình luận "mlem mlem mlem".

Quên đi thân hình gầy gò trong quá khứ, Cường Đô La 'lột xác' ngoạn mục đến bà xã Đàm Thu Trang cũng phải xuýt xoa - Ảnh 2
Cường Đô La ngày ấy và bây giờ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều netizen cũng vào "góp vui" cùng hai vợ chồng khi bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với ngoại hình mới của Cường Đô La cũng như khen ngợi cách chăm chồng cực khéo của chân dài gốc Lạng Sơn.

Quên đi thân hình gầy gò trong quá khứ, Cường Đô La 'lột xác' ngoạn mục đến bà xã Đàm Thu Trang cũng phải xuýt xoa - Ảnh 3
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Cường Đô La và Đàm Thu Trang chính thức về chung 1 nhà vào tháng 7/2019. Trong 3 năm bên nhau, cặp đôi xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc con gái chung và bé Subeo. Kể từ khi chung sống, Cường được nhận xét là có nhiều thay đổi khi dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. 

Ngoại hình của doanh nhân cũng khởi sắc trông thấy. Trong mỗi bức hình chụp cùng vợ, Cường Đô La được nhận xét ngày càng bảnh bao, tướng phu thê với Đàm Thu Trang rõ nét. 

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