Bà xã Chí Tài về nước làm điều đặc biệt cho chồng, hé lộ mối quan hệ mật thiết với Việt Hương

Hậu trường 21/02/2022 09:23

Mới đây, trong buổi livestream trên trang cá nhân của nữ danh hài Việt Hương, ca sĩ Phương Loan đã tiết lộ những dự định đã ấp ủ bấy lâu và sẽ thực hiện trong chuyến về thăm Việt Nam lần này.

Thông tin ca sĩ Phương Loan về nước nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Theo tiết lộ, bà xã Chí Tài dự định ở Việt Nam khoảng 4 tuần để xử lý một số công việc còn tồn đọng và giải quyết những vấn đề liên quan đến căn nhà của nghệ sĩ Chí Tài. 

Theo đó, Việt Hương là người đầu tiên gặp vợ Chí Tài. Được biết, cả hai đã có quan hệ thân thiết nhiều năm qua nên sau khi biết tin Phương Loan về Việt Nam, nữ danh hài vô cùng mừng rỡ. Đồng thời, Việt Hương cũng đã lập tức phụ giúp chị dọn dẹp căn hộ mà Chí Tài từng sống trước khi ra đi mãi mãi.

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Ca sĩ Phương Loan trên chuyến bay về Việt Nam giải quyết những công việc dang dở của chồng - Ảnh: FBNV

Mới đây, nữ danh hài đã đưa bà xã Chí Tài đi chơi ở biển. Đã lâu mới được về Việt Nam nên ca sĩ Phương Loan rất hào hứng, cô được đón tiếp nhiệt tình nên vui vẻ hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy vợ cố nghệ sĩ, Việt Hương vẫn không ngừng xuýt xoa vì vẻ ngoài quá trẻ trung, chẳng ai tin cô đã ở độ tuổi U70.

Việt Hương trầm trồ: "Chị trẻ quá ha. Mọi người ơi đây là vợ anh Chí Tài ngoài đời, vợ Chí Tài trên sân khấu là đây mà vợ sân khấu toàn đóng vai già không. Chị lớn tuổi mà chị đẹp ha, trẻ hơn mình luôn".

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Phương Loan rạng rỡ khi livestream cùng Việt Hương - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, ca sĩ Phương Loan còn quyết định mở cuộc gặp mặt tới những người quan tâm đến mình. Theo đó, vợ chồng Việt Hương sẽ hỗ trợ về mặt địa điểm, chuẩn bị không gian đẹp mắt nhất để ca sĩ Phương Loan có một buổi họp mặt với người hâm mộ tại Việt Nam. Nhiều người cũng đã mong chờ ngày này từ rất lâu để có thể động viên, gửi gắm yêu thương đến vợ cố nghệ sĩ. Lần trở về Việt Nam này đã không còn Chí Tài bên cạnh để đi đón hoặc đưa vợ đi chơi mọi nơi như trước kia. Chính lẽ đó mà đồng nghiệp, khán giả, những người thân quen cố gắng dành sự đón tiếp nhiệt tình cho "bé Heo".  

Trước đó, Việt Hương từng chia sẻ rằng khi nghệ sĩ Chí Tài mất, cô từng ngỏ ý ca sĩ Phương Loan về Việt Nam sống cùng gia đình mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã từ chối vì cô đã quen với cuộc sống ở Mỹ.

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