Tái xuất ở chương trình hải ngoại, Hoài Linh lần đầu tiết lộ chuyện 'bơm mặt', 'nhắc khéo' về cố nghệ sĩ Chí Tài

Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã có những chia sẻ dài khi lên sóng trong chương trình cùng Như Quỳnh.

Mới đây, danh hài Hoài Linh đã xuất hiện trong một chương trình âm nhạc hải ngoại mang tên Music Box cùng ca sĩ Như Quỳnh. Tại chương trình này, Hoài Linh trò chuyện cùng "chủ nhà" Như Quỳnh với vai trò khách mời đặc biệt. Đồng thời, những chia sẻ của nam danh hài trong chương trình đã được đông đảo cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Tại chương trình, Như Quỳnh tỏ ra vô cùng phấn khích, xen lẫn sự ngượng ngùng khi được song ca cùng Hoài Linh: "Cứ nhìn thấy anh Hoài Linh là tôi vui lắm rồi vì anh Hoài Linh là người tôi mê từ hồi xửa hồi xưa".

Hoài Linh tiết lộ chỉ 'bơm nhẹ nhẹ' để giữ nhan sắc - Ảnh: Chụp màn hình Đáp lại, Hoài Linh lập tức phản bác cho rằng mình mê Như Quỳnh trước. Nam danh hài kể về mối duyên cùng nữ ca sĩ khi vào nghề cùng một thời điểm năm 1994. Hoài Linh chia sẻ: "Năm đó, Như Quỳnh mặc áo đỏ hát bài Người Tình Mùa Đông trong đêm Giáng sinh, trở thành bài hit gây bão trong công chúng. Tuy nhiên, đừng ai đếm ngược thời gian làm gì vì như thế sẽ khiến chúng tôi thấy mình già rồi. Sau vài chục năm trôi qua, chúng tôi đến giờ vẫn còn trẻ lắm. Tôi và Như Quỳnh không hề căng da, chỉ bơm nhẹ nhẹ một chút thôi. Tôi hi vọng sự hội ngộ giữa tôi và Như Quỳnh ngày hôm nay sẽ đem lại nhiều điều thú vị cho quý vị khán giả".

Nam danh hài cũng nhắc kỷ niệm về cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet Đồng thời, Hoài Linh cũng gây bất ngờ khi nhắc đến cố nghệ sĩ Chí Tài. Kể từ khi người anh thân thiết qua đời, đây là lần hiếm hoi nam diễn viên nhắc đến, Nam nghệ sĩ bộc bạch: "Nhắc lại về anh ấy một chút xíu thôi. Ngày xưa khi tôi nhìn anh ấy hát chung một bài hát với một cô ca sĩ mà tôi cũng gọi bằng chị, tôi thấy anh ấy quá sức có duyên. Cuối cùng, tôi với anh ấy có duyên thiệt và kéo dài hai mươi mấy năm. Cái duyên này nó ẩn trong người". Từ trước đến nay, nghệ sĩ Hoài Linh và Chí Tài luôn được khán giả biết đến như một cặp đôi ăn ý trên sân khấu với nhiều vở diễn như Lầm, Xe ôm, Ru lại câu hò, Mộng khiêu vũ…

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